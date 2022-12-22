В новогоднюю столицу России приехал Чысхаан — у него бычьи рога и внучка Снежинка

Чысхаан – хранитель холода. Фото: Иван Пьяных

В Новосибирск, который в этом году носит статус новогодней столицы России, приехал якутский Дед Мороз, великий хранитель холода – Чысхаан. Его резиденция находится в самом холодном месте Земли – Оймяконе.

Скорый поезд привез волшебника на станцию «Первомайская». Сотни ребятишек вместе с родителями встречали хранителя. Среди них 5-летняя девочка Лиза. Она скромно стоит в стороне и прижимается к маме в ожидании.

- Я верю в Деда Мороза и даже письмо ему написала. Просила игрушки из любимого мультика, - рассказала КП-Новосибирск Лиза. Правда, девочка очень удивилась, увидев деда. Не таким она себе его представляла. Из вагона показался старец, с длинными седыми усами и бородой, а на голове — огромные рога!

Якутский волшебник поприветствовал горожан. Фото: Иван Пьяных

Дело в том, что якуты представляют духа холода в виде полубыка. Связано это с тем, что в тех краях часто находили оледеневшие кости и бивни мамонтов. Местные принимали их за рога огромного сказочного быка. А поскольку, находили их чаще весной, считалось, что быка убило солнышко, а значит он — символ холода. У якутского волшебника есть внучка Хаарчаана (по-якутски «снежинка» - прим.ред). На съезд Чысхаан приехал без спутницы.

Чысхан приехал без снегурочки, поэтому наш корреспондент Анна Пашагина решила заменить ее и сфотографировалась с ним. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Я очень рад встречи с вами. Добрался до вас легко и прибыл к вам с духом торжества, праздника. Счастья вам и здоровья! – поприветствовал якутский дедушка жителей Первомайки.

Местные ответили тем же. Дети показали танец Дедов морозов и рассказали, как ждали необычного дедушку в гости.

- Дети нашего района написали тебе больше 3000 писем с просьбой приехать. Ты наконец-то приехал! – восторженно заявила одна из участниц.

Чысхаан приехал из Оймякона. Фото: Иван Пьяных

Чысхаан приехал в столицу Сибири не просто так. Он примет участие в Первом Всероссийском съезде Дедов Морозов в Новосибирске. Первомайцы проводили волшебника в автобус и смогут снова увидеться с ним сегодня 22 декабря на площади Ленина.

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