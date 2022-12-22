Переход от временных решений к фундаментальному развитию электросетей: генеральный директор АО «РЭС» рассказал о планах компании

Дмитрий Шароватов, генеральный директор АО «Региональные электрические сети». Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Накануне Дня энергетика мы поговорили с генеральным директором АО «Региональные электрические сети» Дмитрием Шароватовым о том, как системообразующее сетевое предприятие региона занимается консолидацией отраслевых активов, вкладывает серьезные инвестиции в модернизацию, в полном объеме выполняет плановые ремонтные работы и делает еще многое ради главной цели - качественного электроснабжения потребителей.

- Дмитрий Вячеславович, 2022 год близится к завершению. Каких результатов удалось достичь компании «РЭС» в течение этого года?

- Несмотря на сложную ситуацию, экономика развивается, энергопотребление в Новосибирской области растет. Увеличивается и нагрузка на электрические сети.

Растущее энергопотребление требует бесперебойной работы электросетевого хозяйства. Для этого мы регулярно проводим модернизацию. И этот год - не исключение, мы продолжаем планомерное исполнение производственных программ, несмотря на изменение внешнеполитической ситуации и экономических условий.

При этом для нас остается приоритетом надежность электроснабжения потребителей региона, группа компаний «РЭС» который год подряд получает паспорт готовности к работе в отопительном сезоне с максимальными оценками. Далеко не все электросетевые организации в Сибири могут похвастаться таким результатом. И даже в целом по стране такой уровень готовности смогли подтвердить только половина энергокомпаний.

- Компания уже не первый год консолидирует электросетевые активы в регионе. Это естественное стремление бизнеса к слияниям и поглощениям?

- Это необходимый процесс, учитывающий особенности нашей отрасли. Речь идет о той системе жизнеобеспечения, где, в отличие, например, от генерации электроэнергии, говорить о конкуренции некорректно. И государству, и потребителям будет лучше, если в электросетевом комплексе останутся настоящие профессионалы. Напомню, что в России сейчас порядка 1700 территориальных сетевых организаций, а 5 лет назад было около 3 тысяч. Разве качество электроснабжения при этом ухудшилось? Как раз наоборот. И далеко не у всех ТСО есть возможности на должном уровне выполнять эксплуатационные и другие требования. Сейчас в Новосибирской области 35 сетевых организаций, а Стратегия развития электросетевого комплекса РФ до 2030 года предполагает, что в каждом регионе останется не более трех-четырех ТСО. Поэтому будем еще активнее работать в этом направлении. Ведь консолидация электросетевых активов - это прежде всего инструмент для повышения надежности электроснабжения потребителей. К тому же у нас с правительством региона достигнуто общее понимание эффективности объединения электросетей Новосибирской области под надежным крылом АО «РЭС».

- На повышение надежности электроснабжения направлены и производственные программы, которые АО «РЭС» реализует в электросетевом комплексе региона. Какова динамика инвестиций?

- За последние 4 года группа компаний «РЭС» вложила в модернизацию электросетей более 8,5 миллиарда рублей, в период с 2022 по 2025 год планируем инвестировать еще 10 - 12 миллиардов. Ключевым станет 2023 год, потому что на обновление сетевой инфраструктуры будет направлено более 4,5 миллиарда рублей - это рекордная для нас сумма. Среди реализованных в этом году инвестпроектов нужно отметить реконструкцию подстанций 110 кВ «Заречная» и «Искитимская», на подходе - подстанция 110 кВ «Залив», которая так важна для интенсивно развивающейся юго-западной части Новосибирской агломерации.

При этом за счет оптимизации топологии сети и действующей инфраструктуры удалось увеличить резерв свободной мощности на 818,5 МВт, в том числе промплощадок, жилых комплексов и социальных объектов. Это, безусловно, повышает и инвестиционную привлекательность региона в целом.

Одна из ключевых задач для нас - переход от временных решений в части технического состояния электросетей, так называемого «латания дыр», к фундаментальному развитию электросетевого комплекса региона путем модернизации инфраструктуры. При этом наша цель - проводить аварийные ремонты как можно реже. Потому что ремонт - это всегда следствие недофинансирования и недостаточных инвестиций. Это как с автомобилем: есть техническое обслуживание, а есть ремонт, связанный с поломкой детали или первоначально допущенным браком. Если машина надежная, то и чинить ее лишний раз не будет необходимости. Так и с электросетевым комплексом: после модернизации нужно проводить только плановое техобслуживание для обеспечения стабильного функционирования. Надеюсь, у нас будет возможность с каждым годом расширять эту практику все больше.

- Модернизация невозможна без инноваций. Какие современные технологии внедряет сегодня РЭС?

- Мы всегда очень внимательно относились к балансу автоматизированных решений и человеческих ресурсов, поэтому применяем технологии вдумчиво. Продолжаем реализацию пилотных проектов в части цифровизации электросетевого комплекса, к тому же на них используются решения сибирских разработчиков и производителей, что особенно актуально в текущей геополитической обстановке.

В 2022 году мы начали развертывание системы автоматического восстановления сети (САВС), которая позволит оперативнее реагировать на аварийные ситуации и, так сказать, в режиме онлайн создавать резервные схемы электроснабжения потребителей. Кроме того, мы активно работаем над проектом автоматизированной системы управления производственными активами. Она позволит более точечно подходить к вопросам выбора объекта модернизации, что особенно важно с учетом наращивания инвестиционной активности.

Вместе с тем нужно отметить, что цифровые процессы в сфере управления транспортом электроэнергии еще недостаточно оптимальны. Главным в нашем виде деятельности все равно остается человек - правда, обладающий современными компетенциями, способный оперативно принимать верные решения. Цифровые ресурсы должны быть интегрированы с высокопрофессиональным персоналом - и это обеспечит максимально эффективное управление отраслью.

- Для всех энергетиков конец года прежде всего связан с профессиональным праздником. Что вы хотели бы пожелать коллективу компании в День энергетика?

- Энергетика - это призвание. Каждый из нас пришел в эту отрасль не случайно, а по зову сердца, и для большинства эта профессия - единственная в жизни. Я благодарен каждому сотруднику за приверженность нашему общему делу, высокий профессионализм и надежность. Основа компании - это прежде всего люди, которые благодаря своему ответственному отношению к делу ежедневно обеспечивают электроснабжение всей Новосибирской области.

От всей души поздравляю с Днем энергетика весь коллектив группы компаний «РЭС» и ветеранов предприятия, а также всех коллег по отрасли!