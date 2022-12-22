Певица Варвара после концерта в Новосибирске заявила, что возьмется за классику

Фото: Александр БРЕЖНЕВ

- Я взялась за классику. Сейчас работаю над произведениями Бородина, Мусоргского, в моем репертуаре уже есть ария Февроньи из оперы «Сказание о граде Китеже», - говорит Варвара.

Концерт, в котором этно-поп-исполнительница Варвара выступила вместе с Сибирским хором, состоялся в рамках II Всероссийского фестиваля отечественного музыкального искусства и вокально-хорового исполнительства «Царица песня». Рассказывая о своих впечатлениях от совместного проекта и фестиваля, певица отметила, что была искренне удивлена и обрадована тем, что публика пришла в зал не на конкретных исполнителей, а на «…русскую, эту уникальную культуру, на симбиоз русской песни - посмотреть, какая может быть коллаборация».

Фото: Александр БРЕЖНЕВ

Именно с этим концертом Варвара связывает намерения развиваться в новых направлениях:

- Я вчера на сцене заново родилась. Мне кажется, что у меня сейчас возникнет новая ступень для творчества и развития, потому что я почувствовала хор, я почувствовала настоящую мощь за собой. 40 прекрасных вокалистов, 25 танцоров, шикарный оркестр. Я почувствовала такую мощь, как будто Россия за спиной стоит.