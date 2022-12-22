Что произошло в Новосибирске в ночь на

Сообщаем последние новости Новосибирска на 22 декабря. Фото: скриншот из видео «АСТ-54»/соцсети.

Новосибирск обсуждает трагедию в Первомайском районе. Пожар унес жизни двух детей: годовалой девочки и ее двухгодовалого брата. Малыши были одни в квартире. Огонь вспыхнул в одной из комнат в районе дивана. Мама ребятишек была на работе, а ее подруга, которая исполняла роль няня, ушла в салон красоты.

Стали известны детали о начальнике Центра организации дорожного движения Новосибирской области Вячеславе Трещеве, которого подозревают во взяточничестве. Обвиняемый - бывший сотрудник МВД, который в последнее время постоянно переезжал с места на место.

Директор лофт-парка «Подземка» Александр Гинтер, которого 20 декабря увели люди в масках, вернулся на работу целым и невредимым. Сначала арт-директор клуба опубликовал в соцсетях видео задержания начальника. После этого администраторы заявили, что Гинтера похитили люди в масках, не показав удостоверений. Реальную причину исчезновения директора в лофт-парке не называют.

В Новосибирске в квартире семьи с ребенком-инвалидом обвалился потолок. Никто при обрушении не пострадал. Причиной проишествия стал плохой ремонт крыши многоквартирного дома. Следователи уже начали проверку.

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