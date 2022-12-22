Юрий Гатилов: Время активировать ген «неубиваемости»

Глава компаний «Жилищная инициатива» и «Новосибирский квартал» Юрий Александрович Гатилов. Фото: ООО СЗ «Новосибирский квартал».

- Государство объявило о продлении льготной ипотеки, однако несколько недель застройщики находились в тревожном состоянии. Насколько важна сейчас поддержка?

- Лично у меня не было сомнений в том, что льготную ипотеку продлят. Сегодня без этого драйвера рынок не вытянуть. Мобилизация, падение доходов населения, сниженный эмоциональный фон, отъезд части экономически активного населения - все эти факторы давят на рынок новостроек. Ни один из них не является определяющим, но в сумме он способны серьезно влиять на продажи. Посмотрите на уровень продаж проектов, которые строят небольшие компании. Если мы сегодня обеспечиваем свои доходы за счет сильного бренда, репутации, то маленькие компании просто замерли и сидят без покупателей. Важно понимать, что этот спад не обусловлен тем, что людям не нужно жилье, - потенциал Новосибирска огромен. Просто потенциальные клиенты ждут более подходящего момента.

- Застройщики пытаются создавать более выгодные условия покупки самостоятельно?

- Да, мы вводим различные формы улучшения ипотечного кредита. Пониженная ставка действует 2 - 3 года. Для большинства семей в настоящее время это выгодно, мы видим, насколько востребован этот инструмент. Центробанк ревностно относится к подобным инициативам, указывает на завышенную стоимость квартир, однако никто не вспоминает, что рост спровоцировало в том числе введение проектного финансирования. Застройщики просто пытаются быть гибкими и удерживают рынок от тотального падения. Кризис в нашей отрасли не выгоден никому.

- Каким стал 2022 год для вашей группы компаний?

- На протяжении последних трех лет строители только и говорят о непростых этапах и периодах. Сейчас одна из самых распространенных шуток: «Мы думали, что тогда было плохо. А тогда было очень хорошо!..» В 2022-м мы всей страной переживали старт и последствия специальной военной операции. Думаю, непросто было всем: властям всех уровней, бизнесу, гражданам. Но мы привыкли работать, адаптироваться, выдавать результат в любых условиях. И наши годовые итоги я считаю очень хорошими. Мы построили 70 тысяч квадратных метров в Барнауле и 55 тысяч квадратных метров в Новосибирске - всего 125 тысяч квадратных метров жилья.

- Что для вас лично означают эти цифры?

- Для меня это свидетельство того, что построенная мной компания продолжает жить и эффективно работать. Мы с вами когда-то говорили о том, что у бизнесов, рожденных в кризис, есть ген «неубиваемости». Продолжаем доказывать правоту этой теории. Мы ни на день не увеличили срок строительства текущих объектов и начали подготовительные работы по запуску новых. Как говорится, полет нормальный.

Новый ЖК Кольца строится в Краснообске. Фото: ООО СЗ «Новосибирский квартал».

- В Новосибирске ваши флагманские проекты сегодня - это жилые комплексы Фламинго и Кольца. Оба хорошо известны на рынке. Пришлось ли вносить изменения в свете событий этого года?

- Мы модернизируем свои проекты постоянно. Когда берешь большой участок под комплексную застройку, иначе невозможно. Только представьте: мы заходили в проект Фламинго на одном рынке, а сегодня строим его в принципиально других условиях. При сегодняшнем уровне конкуренции мы делаем гораздо больший упор на благоустройство. Вспомните, мы всегда щедро обеспечивали наши микрорайоны детской инфраструктурой, спортивными площадками. Сегодня возникает новый запрос на общую инфраструктуру, вынесенную за пределы микрорайона: аллеи, большие игровые площадки, торговые помещения, - и мы тоже в этот тренд активно включаемся. Комплексы становятся все более современными и обжитыми. Без перемен обойтись невозможно.

- А как обстоят дела со школами и детскими садами в ваших комплексах?

- В этом вопросе мы достигли серьезного прогресса. Преимущество комплексного освоения площадок еще и в том, что застройщик вынужден достаточно долго и настойчиво вести диалог с местными властями и находить оптимальные решения по инфраструктуре. Достигнута договоренность о строительстве школы и детского сада в ЖК Фламинго. В ЖК Кольца построена школа, проектируется детский сад. Более того, сейчас мы пытаемся включить в региональную программу развития дорожной сети прямой выезд из Фламинго и находим взаимопонимание.

- Оба проекта, о которых мы говорим, находятся на левом берегу Новосибирска. Будете ли строить на правом?

- Да, мы выходим с масштабным и сложным проектом на правый берег. Достаточно долго «Новосибирский квартал» держал его в секрете, но сейчас могу сказать, что мы будем осваивать две площадки в Первомайском районе. Одна из них - знаменитый Остров Куба. В этом проекте мы сделаем ставку на малоэтажную застройку высокого уровня. Участок уникальный: роскошная природа, отличное местоположение. Мы постоим жилой комплекс, который будет включать дома различного класса - от эконом до комфорт плюс. Подчеркну, что у нас достаточно высокие компетенции в возведении жилья из кирпича, этот материал сибиряки любят, знают, и мы постараемся хорошо поработать с проектом в части планировок. Для нас строить - это важная миссия, ведь дом остается основой благополучия каждой семьи. Мы будем действовать аккуратно и выверенно, чтобы прийти в следующем году к хорошим результатам.

Микрорайон Фламинго. Фото: ООО СЗ «Новосибирский квартал».

С Новым годом, друзья!

От лица всей компании «Новосибирский квартал» поздравляю вас с главным праздником, любимым с детства! Сегодня я слышу от многих: «Нет настроения праздновать...», «Нет желания встречать Новый год...». Гоните прочь эту депрессию, не давайте тоске ни малейшего шанса! Даже во время Великой Отечественной войны наши бабушки и дедушки ставили елки, наряжали их как могли, готовили пусть самые простые, но угощения. В этом проявляется надежда на лучшие, светлые времена, способность позитивно смотреть на мир! Постарайтесь превратить этот праздник в уютное, счастливое семейное время - с подарками, песнями, душевными поздравлениями. Создавайте сказку своими руками, зажигайте в своих окнах свет, а мы всегда поможем вам в этом!

ООО СЗ «Новосибирский квартал»

сайт: nsk-kvartal.ru

тел. +7 (383) 347-11-11

630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дачная, 42/1, офис 2

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