Александр Аксененко: год выдался - один за несколько

Александр Аксененко заместитель председателя Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Фото: Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

- Мы заканчиваем сложный год. Какими вы видите его итоги? Что принесет нам год следующий?

- Год выдался - один за несколько. В ежедневной борьбе: на внешнем контуре, на своих границах, в борьбе с санкциями, с ценами. Многим пришлось в этом году пройти через определенную внутреннюю борьбу, самоопределиться и ответить себе на вопрос, кто он: гражданин своей Родины или фрилансер по жизни.

Важным побочным эффектом СВО оказалась необходимость перетряхнуть весь уклад жизни страны, начиная с экономики и заканчивая образованием и воспитанием. Эта работа началась и продолжится в следующем году. Каждому из нас в этой борьбе предстоит проявить недюжинную волю. Цель на всех фронтах одна - сильное и единое государство. Понимание этого я вижу основным итогом уходящего года.

- Каким был год для фракции СРПЗП? Какими были главные инициативы, предложения?

- Важной была «сверка часов», как говорят в парламенте, консолидация всех парламентских сил в этом году, ведь итоговая цель каждой фракции в Госдуме - сделать жизнь россиян лучше, укрепить нашу страну, а не разорвать ее на части в попытках тянуть одеяло на себя. И, как показал этот год, по основополагающим вопросам государственности разногласий в Думе нет. Но что касается внутреннего устройства общества, то здесь мы продолжаем стоять на своем. Красной нитью через все наши законопроекты продолжает проходить идея социального равенства. Несколько заседаний назад мой однопартиец Михаил Делягин, стуча паспортом и Конституцией о трибуну, отстаивал наш партийный законопроект «О прожиточном минимуме и минимальной оплате труда». Мы глубоко убеждены, что те цифры, которые предложило правительство на будущий год (прожиточный минимум - 14 375 рублей), просто неприличны для нашей страны. Эта цифра должна быть объективно раза в два выше. И мы, несмотря на всю внешнеполитическую конъюнктуру, продолжаем настаивать на таких принципиальных в нашем понимании моментах, как минимальный прожиточный минимум, пенсии и т. д.

Александр Аксененко завершил игровую карьеру в 2013 году, проведя в КХЛ более 400 матчей. Фото: Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

- В какой законотворческой деятельности участвовали вы?

- Принципиальная инициатива, под которой также стоит и моя подпись, - «О статусе военнослужащих и ветеранов боевых действий для добровольцев». Инициатива уже стала законом, мы уравняли всех военнослужащих в правах и гарантиях. В октябре наша фракция СРПЗП внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект об отсрочке для отцов детей-инвалидов. С рассмотрением тянут, поэтому буквально на прошлой неделе вместе с коллегами по фракции решили форсировать и направили обращение министру обороны с просьбой дать этому законопроекту положительную оценку. Что еще навскидку? Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды - для меня, как для отца, крайне важно было оказаться в числе соавторов. Из профильного - наша рабочая группа разработала законопроект, запрещающий офшорникам и аффилированным с ними лицам участвовать в концессиях по ЖКХ. Новосибирцам эта тема хорошо знакома по делу Абызова и СИБЭКО. Предпринимаем законодательные меры, чтобы таких историй впредь не происходило.

- Какие новосибирские проблемы были в поле зрения в этом году?

- Далеко можно не ходить: коммунальная сфера. Она для моей работы в комитете Госдумы профильная, а для Новосибирской области этой зимой оказалась самой сложной. Наши политики весь год говорили о том, как тяжело будет Западу без российских ресурсов зимой, а в итоге у нас самих что ни день, то трубы рвутся и люди по несколько дней сидят в еле отапливаемых квартирах. Очень тяжело зашли в отопительный сезон в этом году. Необходимо переламывать ситуацию, иначе уже просто стыдно. Особенно после того, как федеральное правительство приняло решение внепланово поднять тарифы на ЖКХ (в начале января всем придут «потяжелевшие» платежки). Когда я на встрече с министром Решетниковым высказал свою позицию о недопустимости повышения тарифов сейчас, мне указали на необходимость ускорять темпы модернизации коммунальной инфраструктуры. Теперь, как говорится, посмотрим. Есть все вводные: повышение платежей ЖКХ, кредиты из ФНБ, директива президента в следующих бюджетах выделять дополнительные средства на сферу ЖКХ. Не хватает главного - разноуровневого контроля за исполнением, начиная с чиновников и прокуратуры и заканчивая общественными рейдами. И это то, над чем нам предстоит поработать законодательно.

- Вопрос про ХК «Сибирь».

- В этом году родной «Сибири» исполнилось 60 лет. И спустя 10 лет после завершения карьеры было здорово снова выйти на лед под полные трибуны, с гимном, пусть и в товарищеском матче ветеранов. Честно? Даже немного защемило в груди от тоски. Спорт продолжает играть важную роль в моей жизни, стараюсь поддерживать развитие дворового хоккея на своем округе. Проводим турниры, строим хоккейные коробки, ведь первые шаги к большому спорту начинаются именно во дворе.