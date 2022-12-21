Кольцово: наука, спорт и зарплаты под 80 тысяч

Мэр Кольцово Николай Красников. Фото: Предоставлено администрацией Кольцово

В январе 2023 года Кольцово отмечает 20-летие своего наукоградного статуса. Он четвертым в России получил статус наукограда, сразу после матерых Обнинска, Королева и Дубны. С какими итогами подходит рабочий поселок к юбилею, в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал мэр Кольцово Николай Красников.

- Что дает статус наукограда?

- Статус присваивается Указом Президента РФ, он дает программную поддержку Федерации, закрепление приоритетности развития города. Появляются дополнительные возможности поддержки науки таких городов. На примере нашего региона - меняется отношение самой области как к точке научно-инновационного роста. Причем у нас есть преимущество перед москвичами: у них не один, а восемь наукоградов, между которыми распределено внимание Московской области.

- Не опасаетесь, что Кольцово может превратиться в спальный район Новосибирска?

- Это проблема всех наукоградов, продвинутых городов с хорошей социалкой: опасность превратиться в некий спальный район того или иного мегаполиса. Мы с этим довольно успешно боремся, хотя и не без проблем, потому что близость к городу определяет некую маятниковую миграцию. Хотя это тоже нормально, потому что люди могут и работают там, где хотят. Здесь решение одно: мы развиваем свой научно-производственный комплекс, создаем новые наукоемкие места. Нам важно, чтобы город рос не механически, быстро. Для этого даже сдерживаем жилищное строительство: мы и так строим раза в 3 - 4 раза больше, чем область в среднем.

- Что делается для того, чтобы привлечь в Кольцово именно ученых?

- Наша задача - создавать научные и наукоемкие рабочие места. Поэтому появляются наукоемкие проекты, развивается Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», укрепляется научно-производственный комплекс в виде тех предприятий, которые помогают «Вектору» внедрять его разработки. Например, «Вектор-Бэст» из кооператива с 40 - 50 сотрудниками превратился в тысячную компанию, «Вектор-Биальгам», «Вектор-Фарм» окрепли за это время. Кроме того, появились новые компании - резиденты биотехнопарка, такие как «Ангиолайн», «Катрэн», «СФМ» - через наш бизнес-инкубатор прошли около 70 компаний.

- Чем наукоград интересен молодым предпринимателям?

- Мы заложили механизм, которым очень дорожим: утвердили премии по 100 тысяч рублей и первые аспирантские стипендии, которые носят имя академика Сандахчиева. Все эти 20 лет мы их выплачиваем, таких стипендиатов уже более 50, и это обеспечивает подпитку и закрепление молодежи. Важно было построить механизм рождения и развития малых компаний от инновационного центра к бизнес-инкубатору, потом к биотехнопарку и биокластеру. Старались вместе с областью искать механизмы поддержки и те небольшие деньги, что получали, как раз тратили на поддержку малого и среднего бизнеса. Сейчас у нас более 450 малых и средних компаний, почти 800 индивидуальных предпринимателей, они составляют 25% валового продукта, который производит Кольцово.

Задача СКИФа - быть сверхсовременным помощником всем ученым. Источник: inp.nsk.su

- На территории Кольцово строится Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ). Что можно будет делать с помощью этого объекта?

- Одна из задач строительства такого дорогого инструмента, который, по последним уточненным данным, обойдется в 47 миллиардов рублей, - быть сверхсовременным помощником всем ученым. Если упрощенно, мы строим гигантский микроскоп величиной в несколько футбольных полей, в котором по кругу будут разгоняться фотоны и давать самый яркий пучок 4-го поколения. Вокруг этого синхрофазотрона будет до 30 станций. В 2024 году выстроят первые пять, которые будут принимать ответвления этих пучков и использовать каждый для своих целей. Медики - бомбить раковые клетки, химики - читать структуру материалов, вирусологи - более точно изучать вирусы. Неслучайно «Вектор» строит для себя две станции. На одной из них будет изучать сложные объекты в особых условиях. Это дает колоссальные возможности представителям разных наук, специализаций, тут будут создаваться новые материалы и вестись исследования в самых разных сферах. Благодаря СКИФу уже происходит перемещение активности в нашу сторону. Он является проектом не только Кольцово - это главный проект Новосибирского научного центра и один из главнейших проектов программы мегасайенс всей России. Предполагается, что несколько тысяч ученых в год будут приезжать сюда, проводить исследовании в своих областях. Этот проект бросает нам вызов: мы должны соответствовать ожиданиям, поэтому делаем много инфраструктурных шагов навстречу этому проекту.

- Что уже удалось сделать?

- Самое главное, что нам удалось гармонично увязать нашу научную миссию с развитием города, он действительно получил много социальных подпорок. Мы прирастаем целыми микрорайонами: много рожаем, много строимся, обустраиваем много парковых и общественных пространств. Последние годы связаны со спортивным рывком: построили бассейн, ледовый дворец, универсальный физкультурный комплекс. Все это работает на гармонию науки и социальной сферы городка. Мы уверенно смотрим в будущее, потому что тот же самый СКИФ задает вектор развития. У нас появится около 500 семей специалистов нового профиля, которые уже готовятся в нашем университете. Также надеемся на развитие муниципальных пространств между Кольцово и Академгородком, Кольцово и Барышево.

- Каким наукоград подходит к своему дню рождения?

- 17 января у нас красивый юбилей: 20 лет. Мы будем оглядываться на свою короткую, но яркую наукоградную историю. За эти годы мы удвоились по населению: начинали с 10, сейчас ушли за 21 тысячу жителей - каждый год прирастаем на 1 - 1,5 тысячи. Ежегодно прирастает производственный комплекс, хотя мы остаемся самым молодым наукоградом, средний возраст жителя - 37 лет. В год мы производим продукции на 26 миллиардов рублей. У нас самая высокая зарплата в области - под 80 тысяч рублей. За эти годы бюджет вырос более чем в 100 раз. Мы начинали с 12 миллионов рублей, сейчас наши бюджетные расходы достигли 1,5 миллиарда. И конечно, отмечу налоговую отдачу с нашей небольшой территории: более 12 миллиардов рублей. Мы не иждивенцы области и будем развивать эту стратегию.

Приятно, что под юбилей (в ноябре 2022 года) на XX стратегическом форуме в Санкт-Петербурге стратегия развития Кольцово была признана лучшей на Всероссийском конкурсе муниципальных стратегий в номинации «Самая устойчивая система стратегического планирования».

Мы идем выверенным стратегическим курсом и встречаем свое наукоградное 20-летие, как всегда, в кольце надежд и планов.