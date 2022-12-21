Скорость, технологии и забота о клиентах: Tele2 подвела итоги года

Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В 2022 году оператор увеличил число базовых станций в макрорегионе «Сибирь» на 8%. Благодаря этому стабильная голосовая связь и быстрый мобильный интернет стали доступны еще 125 тысячам сибиряков.

- По проекту «Устранение цифрового неравенства», который мы реализуем совместно с «Ростелекомом», нам удалось обеспечить голосовой связью и быстрым интернетом еще более ста сел и деревень. Суммарно в них проживают 24 тысячи человек. Много небольших населенных пунктов мы подключили в Новосибирской, Омской областях и Алтайском крае, - рассказал Дмитрий Кромский, директор макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Дмитрий Кромский, директор макрорегиона «Сибирь» Tele2. Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

Также оператор поработал над увеличением емкости сети. Технические специалисты компании установили дополнительные базовые станции в местах, где клиенты оператора больше всего пользуются интернетом. Например, в городах трафик все активнее растет в спальных районах. Чтобы сохранить комфортную скорость интернета, Tele2 улучшила покрытие на улицах Виктора Уса, Народной, Литейной, Тюленина и других.

- С начала года мы увеличили емкость сети в Сибири на 7 петабайт. С таким объемом трафика можно смотреть фильмы непрерывно почти тысячу лет, - отметил Дмитрий Кромский.

ЛИДЕРСКАЯ СКОРОСТЬ

Один из главных показателей хорошего интернета – высокая скорость загрузки данных. В этом году МУП «Главный радиочастотный центр» назвал Tele2 лидером по скорости мобильного интернета в Новосибирске. Также компания показала лучшие результаты по стабильности интернета.

Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

- Предыдущее исследование в Новосибирске проводили в 2019 году. За три года, несмотря на двукратный рост трафика, мы сохранили хорошую скорость интернета для наших клиентов. По скорости загрузки мы и в 2019-м были лидерами, а по скорости отправки данных мы улучшили позиции – переместились со второго места на первое, - поделился Дмитрий Кромский.

Также тесты ГРЧЦ показали, что Tele2 лидирует по скорости загрузки данных в Новосибирске, Кемерове и Новокузнецке.

БУДУЩЕЕ РЯДОМ

Tele2 развивает технологии и в тоже время заботится о природе. Для удобства пользователей и сокращения использования пластика компания первая из операторов внедрила на своей сети технологию eSIM в 2019 году.

eSIM – это уже встроенная в устройство микросхема. Она есть не во всех телефонах, но число поддерживающих устройств растет. Используя eSIM, можно подключиться к оператору не выходя из дома. Профилей (а соответственно, и номеров телефона) в одном устройстве может быть до пяти. Кроме экологии, эта технология способствует конкуренции на рынке, так как с eSIM абоненту проще переходить от одного оператору к другому.

- За год число устройств, поддерживающих eSIM, выросло в Сибири в полтора раза. Самые продвинутыми оказались красноярцы. Они чаще других подключают eSIM. На втором месте – жители Кузбасса. Третьи – новосибирцы, - рассказал коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев.

Коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев. Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

В этом году Tele2 запустила еще одну новинку – конструктор мультиподписок. Услуга называется Mixx. Благодаря ей клиент может самостоятельно собрать дополнительный набор сервисов, который он будет оплачивать вместе с абонентской платой. Всего в конструкторе 18 опций. Среди них, например, 50 Гб интернета каждый месяц дополнительно, VK Combo (доступ к онлайн-кинотеатру Wink и VK музыке без рекламы), защита от спама, 200 тысяч книг от ЛитРес и многое другое.

- MIXX – это первая подписка, которая доступна не только клиентам оператора. Ее можно оплачивать с банковской карты. Поэтому подключить ее могут все: для этого необязательно становиться нашим клиентом, - пояснил Максим Соловьев.

Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

ЗАБОТА О КЛИЕНТАХ

Осенью Tele2 провела очередную волну популярной акции, когда все клиенты могут получить подарки от партнеров оператора по понедельникам. Среди бонусов – еда, кофе, скидки на автомобильное топливо, скидки на билеты в театр и другое. Главная «фишка» акции – подарки доступны абсолютно всем абонентам, независимо от тарифа и даты подключения.

В Tele2 отметили, что в этом году сибиряки стали более утилитарными: в качестве бонусов они чаще выбирали что-то практичное и полезное вместо развлекательного.