«Единая Россия» озвучила итоги законодательной работы за 2022 год

В Новосибирской области наибольшие успехи были достигнуты в рамках программы капремонта школ. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», открывая мероприятие, секретарь Генсовета «Единой России» напомнил, что в 2022 году были оперативно приняты важные законодательные решения. В частности, мобилизованным и добровольцам гарантировано сохранение рабочих мест, для них ввели кредитные каникулы, установили мораторий на пени за ЖКУ и защитили выплаты от списаний по исполнительным производствам.

- Уверен, дополнительными поправками мы гарантируем приостановку судебных и административных производств в отношении участников СВО, установим запрет на арест их денежных счетов. Также мы нормативно закрепили статус добровольческих формирований, которые помогают нашим Вооружённым Силам. Прописали гарантии добровольцам, их обязательное личное страхование за счёт средств бюджета, а также выплаты на случай гибели или получения военной травмы, - сказал Андрей Турчак.

Все участники СВО, включая добровольцев и гражданских, привлечённых к выполнению задач ВС РФ, теперь могут получить статус ветерана боевых действий и связанные с этим меры поддержки.

- Участие в специальной военной операции войдёт в пенсионный стаж в двойном размере, в том числе для получения льготной пенсии. Кроме того, мы с вами добились, чтобы период службы в армии по призыву учитывался при назначении досрочной пенсии. Напомню, что «Единая Россия» выступала с этой инициативой ещё в период избирательной кампании в Госдуму восьмого созыва. Этот вопрос мы решили, - подчеркнул Андрей Турчак.

Он напомнил также, что при работе над бюджетом партия увеличила расходы по ряду социально значимых направлений - поддержке села, занятости, НКО, волонтёров, молодёжного предпринимательства. Финансово обеспечены и мероприятия народной программы.

- Строительство и ремонт школ, больниц, поликлиник, дорог, реконструкция почтовых отделений, большой проект социальной газификации. В этом году работа над бюджетом была как никогда напряжённой. Нам удалось не только сохранить финансирование партийных приоритетов, но и за счёт поправок ко второму чтению увеличить расходы по ряду социальных направлений. Теперь важно, чтобы каждая строчка бюджета превратилась в конкретные объекты и мероприятия. И это персональная зона ответственности каждого члена нашей фракции и членов наших фракций в региональных и местных парламентах, - уточнил Андрей Турчак.

Как подчеркнул глава думской фракции партии Владимир Васильев, «Единая Россия» в 2022 году была сосредоточена на поддержке людей. При поддержке «Единой России» в 2022 году принято решение о ежемесячных выплатах семьям с детьми от 8 до 18 лет - оно коснулось более 5 миллионов детей, затем последовала опережающая индексация прожиточного минимума, МРОТ и пенсий.

- Выделяются средства на строительство школ, закупку медицинского оборудования, повышение доступности медицинской реабилитации для инвалидов, поддержку семей с детьми, занятость инвалидов. Также на поддержку промышленности, сельского хозяйства, экологии, строительства дорог и жилья, реконструкцию и строительство объектов питьевого водоснабжения, - отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» в Новосибирской области Татьяна Горбачева рассказала, что подводя итоги реализации народной программы «Единой России» в Новосибирской области можно отметить, что наибольшие успехи были достигнуты в рамках программы капремонта учреждений образования. В регионе капитально ремонтируются 25 школ, из них три учебных заведения находятся в Новосибирске, остальные - в области.

Региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» в Новосибирской области Татьяна Горбачева. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

В этом году к началу учебного года в Новосибирской области после капитального ремонта были открыты девять школ, еще в 16-и ремонт начат в 2022 году и будет завершен в следующем, 2023-м. На эти цели было выделено почти 980 миллионов рублей из федерального бюджета, а всего - более 1 миллиарда 255 миллионов рублей. Ход ремонта и сроки исполнения контролировали и продолжают контролировать депутаты-единороссы и родители учеников, а сами школьники и учителя принимали участие в обсуждении дизайна классов и других помещений школ.

Говоря о приоритетах в работе «Единой России» на 2023 год секретарь Генсовета подчеркнул, что ведущим направлением работы остается поддержка семей с детьми, в особенности - с детьми-инвалидами. А также повышение доступности и качества образования и здравоохранения, патриотическое воспитание молодёжи и сохранение исторической памяти.

- В числе приоритетных законопроектов на следующую сессию хотел бы сегодня выделить бесплатный проезд детских автобусов по платным дорогам, обеспечение инклюзивного отдыха детей-инвалидов в оздоровительных лагерях, освобождение от НДФЛ материальной поддержки студентов, учёт службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи. Также в следующем году надо завершить работу с Минздравом над законопроектом о декриминализации врачебной деятельности и упрощении отчётности наших медиков, - сказал Андрей Турчак.

Продолжится и работа над обеспечением трудовых гарантий граждан. Для этого в ближайшее время «Единая Россия» внесет законопроект о занятости. В нем впервые вводятся понятия нелегальной занятости и борьбы с ней, и появится понятие самозанятости. Вслед за ним в качестве спутника будет принят ряд поправок в Трудовой кодекс и - впервые - закон о платформенной занятости.

В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что главным историческим событием уходящего года стало вхождение четырёх новых регионов в состав России. Он поблагодарил всех участников наблюдательной и гуманитарной миссий на Донбассе и новых территориях, а также коллег в Госдуме за помощь фронту.