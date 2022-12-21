Новосибирское реготделение «Единой России» совместно с неравнодушными сибиряками активно помогает жителям Донбасса и новых регионов

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Новосибирской области «Единая Россия» открыла пункты сбора: основной – в региональном исполкоме, плюс пункты во всех 44 местных отделениях.

С февраля по сентябрь этого года активистами партии, неравнодушными жителями области разного возраста, социального положения и уровня дохода было собрано и отправлено более 130 тонн гумгруза жителям Донбасса.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

– Мы выстроили взаимодействие с нашими партнерами, представителями органов исполнительной власти, структурами МЧС, чтобы понимать потребности жителей Донбасса. Акцент, прежде всего, сделали на том, что нужно детям, которые, как и пожилые люди, относятся к самым уязвимым категориям. Памперсы, питание, средства гигиены – все, что было необходимо на тот момент. Пункты временного размещения в нашем регионе были открыты позже, чем на приграничных территориях. Здесь мы сотрудничаем с министерством труда и соцразвития, и недавно совместно передали зимнюю одежду и обувь для тех беженцев, которые живут в четырех ПВР», - рассказала руководитель РИК партии, руководитель волонтерского центра «Единой России» в Новосибирской области Юлия Швец.

После объявления частичной мобилизации, продолжая помогать беженцам, «Единая Россия» оказывает помощь мобилизованным и их семьям.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

– Понимаем, что мужья, сыновья ушли защищать Родину, отстаивать свободу и независимость, и многие семьи остались без кормильца. Поэтому мы, безусловно, оказываем им помощь и поддержку. Это может быть и просто волонтерская помощь, например, погулять с ребенком, или, что актуально для жителей сельских районов, приобретение угля или дров. Важно для этих семей и получение какой-либо консультации по мерам поддержки, - отметила Юлия Швец.

Напомним, в Новосибирской области работает волонтерский центр «Единой России». Совместно с региональной общественной приемной партии оказывается консультативная помощь, информационное сопровождение семей мобилизованных – какие льготы положены, куда обращаться, какие документы нужны.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Адрес приемной:

Новосибирск, Красный проспект, 155.

Телефон: 8 (383) 304-84-84.

Получить ответы на вопросы можно и в местных отделения партии (https://novosibirsk.er.ru/locals), приемы ведут закрепленные за каждым депутаты всех уровней.