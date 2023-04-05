У новосибирского пенсионера пропало со счета 3700 долларов - он лишь однажды зашел в мобильный банк

Пенсионер копил деньги на отдых. Фото: предоставлено Александром Спиридоновичем

У пенсионера из Новосибирской области пропало с банковского счета 3700 долларов. В банке утверждают, что их перевели из мобильного приложения, но у мужчины старый кнопочный телефон. Подробности этой истории узнала корреспондент КП-Новосибирск.

Житель Бердска Александр Каратаев отложил деньги на личный счет еще весной прошлого года. Заначку хранил в валюте - 3700 долларов, в переводе на рубли почти 300 тысяч. Деньги скопил на отпуск.

- С процентами на счету должно было быть 4 тысячи долларов с копейками. Я это сам высчитал. Проверять негде было - у меня же телефон кнопочный и мобильного банка нет. Мне надо было съездить в банк все перепроверить, но моя знакомая предложила посмотреть состояние счета через приложение в ее телефоне. Мы все проверили и приложение удалили, - рассказал КП-Новосибирск Александр Каратаев.

В сентябре мужчина пришел в банк снять деньги. Сотрудники сообщили ему неприятное известие: баксов нет.

- Я их не снимал. Сразу подумал на знакомую, но утверждать, что это она, не могу. В банке мне только сказали, что деньги перевели на другой счет, - говорит пенсионер. - А перевели якобы из мобильного приложения.

Александр попробовал решить вопрос полюбовно в самом банке. Попросил сказать, кто и куда отправил его доллары. В ответ услышал: «Только по запросу полиции».

- Я написал заявление в полицию, но и тут возникли сложности. Сначала мне пришел отказ в возбуждении уголовного дела по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Мне пришлось написать в прокуратуру, - объясняет пенсионер.

Прокуратура постановила возбудить уголовное дело. Фото: предоставлено Александром Спиридоновичем

Прокуратура отменила решение МВД и вернула дело, но воз и ныне там. По словам Александра Каратаева, дело передали в следственный отдел, но никакой информации ему еще не дали.

- Мне важно, чтобы сказали, куда ушли мои деньги, на какой счет. А дальше уже смогу и сам, если что, разобраться, - утверждает пенсионер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber