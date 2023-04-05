«Кому денежные каналы открыть?»: как я работал красным магом - мне поверили и даже заплатили

Для эксперимента Вадима очень кстати пришлась черная толстовка с капюшоном. Фото: Виктория МИНАЕВА

Выяснив, как устроен бизнес гадалок и экстрасенсов в России, журналист КП-Новосибирск Вадим Алексеев решил проверить на себе - легко ли найти местечко на рынке эзотерических услуг. Что из этого вышло - в нашем материале.

Для эксперимента очень кстати пришлась черная толстовка с капюшоном. Небольшой фотомонтаж, и вот уже готово объявление: «Красный маг Вадим. Гадание на четырех валетах. Автоматическое письмо с информацией о будущем. Консультация по чистке денежного канала».

Закидываю его на один из сайтов. За размещение - 384 рубля. Провисела моя реклама с полчаса, а потом пришло уведомление: «Заблокировано. Публикация содержит предложения, запрещенные правилами нашего сервиса». Оказывается, некоторые сайты объявлений стали блокировать такую рекламу. Деньги при этом не возвращают. Выходит, обманывают нас, магов, не боясь проклятий!

Оказывается, крупные сайты отправляют колдунов в бан.

Тогда раскидал свое объявление по мессенджерам. В одной из групп в WhatsApp меня забанили. А в Telegram предложили заплатить 100 рублей. Ну, гулять так гулять. Перевел деньги, и фотографию моей серьезной мины в капюшоне одобрили два чата с объявлениями. На третий день я дождался своего клиента.

- Извините, а «красный маг» - это что значит? - вежливо спросила собеседница.

- Я посвящен делать обряды на крови. Но это только на полную луну. Сейчас нельзя, - сочиняю на ходу.

- А про автоматическое письмо можете рассказать?

- Вы задаете вопрос, а я по каналу получаю ответ и пишу его.

Чувствую, собеседница впечатлилась.

- Меня больше денежная чистка интересует. Мы офис открываем. Полиграфические услуги, - принялась объяснять она.

- Офис почищу, могу открыть денежный канал.

Принести финансовую благодать я согласился за 777 рублей. Еще сторублевую купюру запросил в качестве реквизита. Прибыл на место. Ритуал придумал сам. На купюре пририсовал к номиналу четыре нуля, аккуратно сжег ее, а пепел раскрошил вдоль стен. Ну и для придания эпичности нашептывал заклинания. Настоящих я не знаю, так что читал себе под нос «Евгения Онегина». Главное, чтобы заказчица слов не разобрала. А то будет гадать, каким образом дядя самых честных правил и молодой повеса помогут ей в бизнесе.

После я перезвонил ей, рассказал о своем журналистском эксперименте и спросил, на какую карточку вернуть деньги.

Та расхохоталась:

- Да не надо возвращать. Вдруг подействует!

Может, я и правда магией владею? Кому еще денежные каналы открыть?

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