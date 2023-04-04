«Было так больно, что не мог встать»: гимнаст, который упал на голову во время циркового шоу, заявил, что не покинет манеж

Гимнаст упал на шею на глазах полутора тысяч зрителей. Фото: Предоставлено читателем «КП» // Никита Манько

В Новосибирске гимнаст Илья Закревский сорвался с перекладины. Он упал на шею с высоты более 2 метров на глазах полутора тысяч зрителей. Артиста унесли с арены и направили в НИИТО. Илье повезло: он отделался растяжением и легким сотрясением - успел сгруппироваться. Артиста поддержали сотни человек, совсем скоро он вернется на арену. Подробности - в материале КП-Новосибирск.

Падение гимнаста шокировало новосибирцев. Фото: Предоставлено читателем «КП»

«ПОЧУВСТВОВАЛ РЕЗКУЮ БОЛЬ И НЕ СМОГ ВСТАТЬ»

27-летний гимнаст «Росгосцирка» Илья Закревский получил травму во время шоу в Новосибирске. Сорвался с перекладины на высоте больше 2 метров во время исполнения номера «Танго». ЧП произошло 2 апреля во время шоу «Бурлеск». О том, как произошло падение, Илья рассказал сам.

- Этот трюк я делал много раз с 14 лет. Репетировал и со страховкой, и без нее. Был готов на сто процентов, выспался. Подвел нахлест руки или вес - я упал, - рассказал КП-Новосибирск Илья Закревский. - Сразу почувствовал резкую боль, не мог встать. Затем мои товарищи вынесли меня с арены, я начал приходить в себя. Мне оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Во время падения я не слышал ни зрителей, ни музыку.

Врачи скорой помощи доставили гимнаста в НИИТО - там сделали МРТ и не выявили перелом. Артисту поставили диагноз: сотрясение мозга и растяжение, без указания степени тяжести. Врачи назначили мази и физиопроцедуры, а пострадавшую шею зафиксировали ортопедическим воротником.

Гимнаст упал на маты, это смягчило удар. Фото: Никита МАНЬКО

Между тем новость о падении гимнаста шокировала новосибирцев, сотни человек со всей страны переживали за здоровье парня, писали в соцсетях подбадривающие слова, желали скорейшего выздоровления.

- Мне кажется, меня спасли разминка и тщательный подход: на тренировках мы растягиваем шею, связки, разминаем мышцы. В момент падения я сгруппировался, плюс внизу была страховка - мат, я упал прямо на него, это тоже меня спасло, - объяснил КП-Новосибирск цирковой гимнаст Илья Закревский. - Весь коллектив меня поддержал, очень многие новосибирцы написали теплые и добрые слова. Писали в комментариях, писали в личку. Спасибо всем.

Илья уже 8 лет занимается цирковой гимнастикой. Фото: Никита МАНЬКО

ПРИШЕЛ В ЦИРК ИЗ БАТУТНОГО ПАРКА

Теперь Илья Закревский стал звездой не только цирка, но и интернета. Что известно о счастливчике?

Родился в городе Ирбит Свердловской области. С первого класса занимался спортивной гимнастикой, к 19 годам сдал норматив мастера спорта, выступая за школу олимпийского резерва родной области. Затем работал инструктором батутных парков, тренировал детей в спортшколах. Несколько лет назад решил стать цирковым гимнастом и по стечению обстоятельств попал в цирковое шоу «Бурлеск».

- Илья - мастер своего дела, каких поискать. Прошел отбор в цирковое шоу, как и все прочие. Мы берем спортивных гимнастов, в течение месяца оцениваем физические данные. Если гимнаст подходит, берем в компанию «Росгосцирк» и готовим как артиста, - уточнил руководитель номера «Танго» Семен Маряшин.

Артист уверен, что вскоре вернется на манеж. Фото: Никита МАНЬКО

Сейчас здоровью Ильи ничего не угрожает. Он восстанавливается, а через несколько недель вновь приступит к репетициям и вернется на работу. Говорит, что без эмоций и адреналина, которые цирковые артисты получают в манеже, он просто не может жить.

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