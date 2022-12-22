Спасаем немытую Европу: российские ученые придумали спрей для экономящих на воде иностранцев

Препарат делали, чтобы мыть стены и столы. Но теперь пригодится для ног и подмышек. Фото: научно-производственная фирма «Исследовательский центр»/ Михаил ФРОЛОВ.

Европейцам от собственных санкций тяжело. Отапливать жилища дорого, горячая вода – роскошь. А западные СМИ призывают читателей отказаться от порочной привычки часто мыться. Перспективы сокращения водных процедур прекрасно расписал, например, автор британского журнала «The Spectator» Алекс Марш.

«Почему бы нам просто не принимать душ через день? Во–первых, это вернет вам восемь ценных минут - и с этим не поспорить. В течение года восемь минут через день складываются в 1460 минут, что составляет целых 24 часа. Так что вы можете вернуть себе целый день своей жизни».

Да и зачем воду на себя лить, если завтра это надо повторять снова? Иностранцы один за другим признают тщетность мытия. Так что пахнут леди и джентльмены отнюдь не пудингом. В помощь им – новинка от российской науки – спрей «Вонет».

Россияне могут разгадать название: сокращенно – «вони нет». Британцы с немцами, конечно, не поймут русскую игру слов и сарказма, но их выручит инструкция.

Спреем нужно обрабатывать немытые места. Тогда они не будут обладать дурным запахом, - гордится разработкой новосибирский ученый Александр Леляк. – Надо же помочь европейцам решать проблемы, которые они сами себе организовали.

Леляк начинал свою карьеру в знаменитом «Векторе» - центре под Новосибирском, где изучают вирусы и бактерии. Вот в микробы ученый и влюбился. На их основе разработал препарат.

Вообще-то, средство он делал для России. Был это не спрей, а жидкость. И не для подмышек, а например, для фермы. Добавляешь каплю в ведро, обрабатываешь поверхность, и органические запахи пропадают. Можно, например, свинарник от миазмов избавить, в курятник свежий воздух вернуть. Для фермеров — отличная вещь!

Но ведь такая штука нужна и Западу. А то европейцы совсем пропахли санкциями. От этого – депрессии. Теперь таких проблем не будет.

Вместо капель для Европы – аэрозоль. Обработал стратегически важные места Вонетом, и вперед – хоть на бал, хоть к партнеру в опочивальню.

Оптовики уже ждут товар в Чехии. Фото: научно-производственная фирма «Исследовательский центр».

- Есть же дезодоранты, антиперспиранты, - напоминаем мы бывшему научному сотруднику «Вектора». – Разве это - не то же самое?

- Вы говорите про химию, когда с запахом борются с помощью разных химических элементов. А наш препарат действует совсем иначе. Он основан на действии микроорганизмов. Они уничтожают те бактерии, которые «питаются» отмирающими тканями и издают неприятный запах. Так что «Вонет» - гигиеничный и полезный. Считаю, лучше, чем духи, - уверен Леляк.

- А если вонючий пластиковый пакет обработать? Будет действовать?

- Нет. Микроорганизмы, на которых основан спрей, действуют исключительно на биологические объекты.

Ученый уверяет, что спрей будет действовать долго.

- Ну, а клинические испытания были? Может, какой-то подопытный месяц не мылся, и на нем проверили спрей?

- Да я на собственных носках испытал, — переводит в шутку Леляк. – Стоят, но не пахнут. А если без юмора, на неделю точно уходит биологический запах.

- А против соленой селедки с луком будет этот препарат работать?

- Нет. Она же естественно пахнет. Вот, если она испортится, тогда запах гнили можно убрать.

Дизайнеры уже разработали для препарата упаковку. Теперь переведут инструкции на иностранный, и отправят ценный груз. Изобретатель говорит, что посылки уже ждут в Чехии. Там оптовики готовы запускать рекламу и снабжать Европу спасительным спреем. Цена его будет недорогой по сравнению с оплатой за коммунальные услуги— около 1000 рублей. Европейцам наши ученые гуманно позволят платить по курсу кронами, марками, франками и долларами.

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