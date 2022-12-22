«В 1980-х хотели велосипеды, в 1990-х - ружья, а в 2000-х - квадрокоптеры»: как изменились новогодние желания детей за полвека

Олег Викторович - Дед Мороз с 35-летним стажем. Фото: предоставлено Олегом ВИКТОРОВИЧЕМ.

Вспомните себя лет -дцать назад: елка, гирлянды, мишура и ожидание - вот-вот придет Дед Мороз с подарками. Но что хотелось получить от новогоднего волшебника или найти под елочкой? О том, как менялись новогодние желания детей, рассказал Дед Мороз с 35-летним стажем - новосибирский актер Олег Викторович. Сибирскому волшебнику сейчас 52 года, и он говорит, что связан с зимней сказкой с самого детства.

ВОЛШЕБНИК С УЛИЦЫ НОВОГОДНЕЙ

- Мой отец был военным, и когда я был еще совсем маленьким, его распределили в Новосибирск: поселились мы в новых домах на улице Новогодней. Там и прошло все мое детство. Именно благодаря родной улице я и стал Дед Морозом впервые. Когда мне было 18 лет, я пошел служить в армию, это было в 1989 году. От родителей пришло письмо, и там был указан адрес отправителя - улица Новогодняя. Когда командир увидел это письмо и адрес, сказал, что я буду Дедом Морозом на утреннике для детей военных.

Первый раз Олег стал Дедом Морозом в армии. Фото: предоставлено Олегом ВИКТОРОВИЧЕМ.

Шубу и шапку нашли в части - сшили их когда-то офицерские жены. Так я и поздравлял ребятишек.

О чем тогда, в далеких 1980-х, мечтали дети? О самых простых вещах - велосипедах, советских куклах на шарнирах. А еще просили о совсем нематериальном: помню, как один ребенок шепнул, что хочет, чтобы папа и мама были вместе…

РУЖЬЕ И СКЕЛЕТЫ ИЗ ДЕВЯНОСТЫХ

- Когда я вернулся из армии, это был уже не СССР, а совсем другая страна. «Дедморозить» я не перестал, но запросы стали совсем другими. Был такой случай: приходит ко мне мужчина в пиджаке, с огромной золотой цепью на шее, с «болтом» (так называли перстни) на пальце и просит поздравить детей. Я согласился. Подарки, которые получили дети, были далеки от предпочтений советской эпохи: мальчикам - ружья, девочкам - модные куклы Барби.

Олег Викторович в 90-е поздравлял с Новым годом и детей, и взрослых. Фото: предоставлено Олегом ВИКТОРОВИЧЕМ.

А еще в начале 1990-х вышел мультик «Воины-скелеты»: дети обожали одежду с изображением скелетов - футболки, кофты. Дарили детям и «сундучок ужасов» - там были, например, страшные маски или что-то в этом духе.

Просили школьники и наборы цветных гелевых ручек с самыми «вырви-глаз» цветами - ядовито-розовым, оранжевым, салатовым. А детям постарше дарили кассетные плееры.

АНИМЕ ДЛЯ ПОКОЛЕНИЯ НУЛЕВЫХ

- В 2000-х модным было аниме: вышли мультики «Наруто», «Унесенные призраками», «Темный дворецкий». Рюкзаки с изображением аниме-персонажей, значки, банданы, кофты - все это получали дети в Новый год. А еще дети поумнели, стали разбираться в телефонах и компьютерах лучше многих взрослых. И в подарок хотели технические навороты - планшеты, модные наушники, колонки, новый телефон.

А я 15 лет назад как раз стал отращивать собственную бороду и теперь всегда говорю, что я настоящий Дед Мороз, раз борода своя. И прошу, чтобы не сильно за нее дергали - дедушке же больно.

Однажды я попытался свою бороду сбрить, так моя дочь устроила скандал - теперь хожу только так.

Олега Викторовича узнают по бороде. Фото: предоставлено Олегом ВИКТОРОВИЧЕМ.

КВАДРОКОПТЕРЫ И ДЕД МОРОЗ В ОТПУСКЕ

- Сейчас часто дети еще более технически продвинутые: просят квадрокоптеры и навороченные приспособления для съемок - многие мечтают стать блогерами, снимать ролики.

Но по-прежнему верят в чудо и очень удивляются, когда узнают меня на улице. Например, у моих соседей есть дети, к которым я приходил как Дед Мороз. Когда девочка меня увидела в лифте, спросила: «Дедушка, это ты?» Я отрицать не стал, сказал: «Дедушка Мороз сейчас в отпуске». Она обрадовалась, что я живу рядом с ней. Ведь дети, несмотря на меняющиеся желания, по-прежнему верят в сказку.

А всем читателям «Комсомолки» я желаю, чтобы в Новом году их желания обязательно исполнились!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер