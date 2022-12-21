Били молотком, душили, потом сожгли и закопали: парня, числившегося пропавшим шесть лет, убили его друзья

Павел Горюнов посчитал приговор слишком суровым. Фото: Мария НОВИКОВА

Осенью 2014 года в Новосибирске исчез 23-летний Роман Зайнулин. Молодого человека искали шесть лет, но безрезультатно. Его останки обнаружили только весной 2020-го, после того как девушка проболталась знакомому, что именно произошло 5 октября в гаражах на улице Народной. В тот вечер там гуляла молодежь. Компания выпивала и жарила шашлыки. Как вдруг между приятелями вспыхнула ссора. Причину толком уже никто и не может назвать. Один из участников вечеринки - Егор Глотов - рассказывает:

- С нами был Павел Горюнов. Он рассердился, поднял лежащую недалеко киянку, замахнулся и нанес очень сильный удар этим молотком по голове Роману. Брызнула кровь, от удара голова подмялась и в течение нескольких секунд Роман отключился и упал на бок, - рассказал на следствии Егор Глотов.

Горюнов, по показаниям Глотова, потом приказал друзьям добить Романа. Глотов стал душить.

- Горюнов сказал, что с этим делом надо заканчивать, надо с Ромой расправляться. Сказал это лично мне, я побоялся спорить. Душить мне помогал Николай Попов.

После тело вывезли в лес - рядом с поселком Пашино, где сначала сожгли, потом закопали. И молчали все шесть лет.

Глотов, когда за ним пришли силовики, пошел на сделку со следствием, дал показания на подельников и получил по-минимуму. Прошлой осенью Калининский районный суд приговорил его к семи годам строгого режима.

А вот Николай Попов и Павел Горюнов с августа 2021-го – именно тогда стартовал процесс над ними в областном суде - пытались убедить присяжных в своей невиновности. В итоге люди из народа посчитали, что Попов не душил и виновен только в укрывательстве особо тяжкого преступления. Судье ничего не оставалось как зачитать постановление о прекращении уголовного преследования: истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. Горюнова же приговорили к 10 годам колонии за подстрекательство к убийству.

Приговор очень расстроил мать погибшего Романа.

- Шесть лет ребята спокойно ходили, в результате чего вышел срок давности. Попов отпущен был в зале суда. Горюнов тоже получил достаточно мало. Я считаю его главным убийцей моего сына, потому что именно он нанес решающий удар по голове киянкой. Я считаю, что уже после этого Роман все равно не смог бы жить. Горюнов это понимал и просто отправил двоих мальчиков, которые закончили начатое им, - рассказала КП-Новосибирск мать убитого Романа Зайнулина Алита Французова.

Она считает, если бы не присяжные, парни, причастные к гибели ее сына, понесли бы более суровое наказание. Впрочем обжаловать приговор собирается не только мама убитого.

Павел Горюнов тоже не доволен следствием:

- Меня осудили за то, что я, по словам досудебщика, заявил следующее: «Либо отпускайте человека, либо убейте его». После чего я ушел. Каким-то образом я оказался подстрекателем без убийц, я в клетке один. За почти три года этого "полицейского беспредела" я потерял свою жену, я потерял свою мать. Реабилитировать меня невозможно. Я стал человеком, которого оклеветали те люди, которых я когда-то считал семьей. Я это так не оставлю, буду добиваться и бороться до конца, - заявил КП-Новосибирск Павел Горюнов, добавив, что вину он признает только в укрывательстве убийства.

Но, если Павел посчитал приговор слишком суровым и безосновательным, то представители прокуратуры, напротив, слишком мягким. Так что ставить точку в этом деле еще рано. Весьма вероятно, что стороны попытаются добиться пересмотра.

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