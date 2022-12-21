Что произошло в Новосибирске в ночь на 21 декабря 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости Новосибирска. Фото: Кадр из видео\Восточный МСУТ СК РФ.

В Новосибирске задержали начальника регионального центра организации дорожного движения (ГКУ «ЦОДД») Вячеслава Трещева. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. За 4 миллиона рублей он обещал помочь двум фирмам победить в аукционе.

Мэр устроил разнос чиновникам из-за перегоревших гирлянд Новосибирск в этом году - Новогодняя столица России. Центр украшен очень красиво. Но в Первомайском сквере перестали гореть некоторые фигурки и лампочки.

В Новосибирске двое малышей задохнулись угарным газом при пожаре в их квартире. ЧП случилось 20 декабря, в Первомайском районе. В момент случившегося годовалая девочка и двухлетний мальчик были в квартире одни.

В Новосибирской области на уборку снега вышли более 600 машин. Всего в регионе к снегопадам готовы 7 подрядных организаций и 1081 машина, на которых работают больше тысячи человек. При необходимости на дороги выйдет еще 200 единиц снегоуборочной спецтехники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер