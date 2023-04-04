О чем расскажет ваша фамилия - вы даже не догадывались, кто был вашим предком

Если ваша Фамилия - Кулешова, то у вас в роду были ведьмы и колдуны. Фото: Виктория МИНАЕВА

Фамилии, конечно, меняются. У кого-то - после замужества. А кто-то (сейчас модно) просто идет в загс и переписывает строчки в паспорте. Но вы ведь знаете, как звали ваших далеких предков? Если да - сможете разгадать, как они жили.

Может, выдержали бремя крепостного права или были дворянами. Или даже колдунами. Раскрыть фамильные тайны нам поможет доктор филологических наук Галина Мандрикова.

РОМАНОВЫ - ЭТО ВАМ НЕ ИВАНОВЫ

У крепостных было просто: если отец - Федор, будешь Федоровым. Так что Ивановы, Петровы, Сидоровы пережили непростые времена.

«Да ну? А как же Романовы?» - попытается подловить нас скептик.

И в своих сомнениях будет прав. Потому что есть в этом «правиле крепостных» любопытные исключения.

- Имена Юрий, Роман, Максим, Константин не относились к простонародным - крестьян так не крестили. А потому у современных Романовых или Константиновых вероятность наличия крепостных предков гораздо ниже, - рассказала завкафедрой филологии Новосибирского государственного технического университета Галина Мандрикова.

ЕСЛИ ПАПА - КАЗАКОВ, ЗНАЧИТ ТЫ - ИЗ КАЗАКОВ

А еще фамилией могли заменить адрес. Родился в селе Южаково? Будешь Южаковым. Приехал из Лебедевки? Значит - Лебедев.

Но это примеры довольно точных «адресов». А кто-то, подбирая фамилию, говорил «к черту подробности», и появлялись Поляковы, Немцовы и Калмыковы. Подобным образом возникла фамилия «Казаков». Скорее всего, это были свободные люди.

Бояре и князья тоже тяготели к географическим фамилиям. Владелец вотчины на реке Шуе становился Шуйским, на Вязьме - Вяземским… Видимо, обладатели голубых кровей больше норовили назваться в честь водоема, нежели в честь деревни.

РОМАНОВЫ ПОШЛИ ОТ КОШКИ

В XIV веке жил многодетный боярин Андрей Кобыла. У его сыновей были прозвища Семен Жеребец, Александр Елка, Федор Кошка… Сейчас бы с такими именами да в шоу-бизнес - звучало бы сносно. Но в те времена мужчины решили: ни Кобылиными, ни Жеребцовыми быть не хотят. А для фамилий надо подобрать что-то более звучное - и придумали их. В итоге Жеребец - родоначальник Лодыгиных, Коновницыных и Горбуновых. От Елки пошли Колычевы, Хлуденевы, Стербеевы и Неплюевы. А Кошка дал род Романовым, Шереметевым и Яковлевым. Обладатели всех этих фамилий - родственники.

Хорошо наследили в дворянстве татары. Именно от них пошли Карамзины, Ахматовы, Булгаковы, Юсуповы и Кудиновы.

А изданный в конце XIX века «Родословный сборник русских дворянских фамилий» будет приятно почитать и Аксаковым, и Бакуниным, и Воронцовым, и Гончаровым, и Лазаревым, и Набоковым. В этой же книге есть Некрасовы, Обуховы, Потемкины, Столыпины, Суворовы...

Если вы носитель одной из таких фамилий, то, скорее всего, имеете отношение к аристократии.

Но учтите: бывало, что недавно освобожденным крестьянам давали фамилию их помещика. Так появлялись целые деревни Некрасовых или Воронцовых.

У ПАСТУХОВА КОБЫЛА ХРОМАЕТ - ЗОВИ КУЗНЕЦОВА

Некоторые фамилии раскрывают нам призвание предков. Допустим - Попов. Чем занимался его прадед? Конечно, относился к духовенству.

Так же - с «ремесленными» фамилиями. Кузнецовы ковали подковы, Лаптевы плели обувь, Пастуховы водили на выпас буренок.

Хорошо, что сейчас нет нужды придумывать новые фамилии. А то появились бы у нас Иван Менеджеров, Степан Супервайзин и Ольга Коученко.

МАМА - ВЕДЬМА? ЧТО Ж ТАКОГО, ЕСЛИ ДОЧКА - КУЛЕШОВА

А как насчет сверхспособностей? Если вы Ворожейкины и Ворожцовы, Кудеяровы и Знахаркины, ваши предки владели колдовством.

- Интересная ситуация с фамилией Ворогушин. Она может происходить от слова «ворогуша». Так в XI - XVII веках называли недруга или лихорадку. Однако позже в различных говорах это слово получило другие значения, одно из которых - «грубая женщина, колдунья», - говорит Галина Мандрикова.

Потомками колдунов могут быть и Бережновы. Дело в том, что раньше знахарей именовали бережчиками. Колдунов, лечивших травами и заговорами, называли также зелейщиками. Возможно, фамилии Зеленихин, Зеленцов, Зеленин (остановимся, чтобы не трогать международную политику) происходят не от названия цвета, а от слова «зелье».

- С фамилией Докин тоже все неоднозначно. Так могли прозвать и мастера своего дела, и колдуна. Забытое ныне слово «бальник» тоже означало ведуна, знахаря или врача и могло стать основой для фамилий Балеев и Балеевич, - объясняет Мандрикова.

Намекать на чародейское прозвище предков могут и фамилии Прокудин, Лиходеев и Лехарь. Они говорят о том, что человек славился способностью наводить на людей порчу.

Благодаря другому «магическому» слову появилась и фамилия Кулешов. По одной из версий, она произошла от слова «кулешата» - так в пермских говорах XIX века называли нечистую силу, находившуюся в подчинении у колдуна.

КСТАТИ

Обязательные фамилии были введены законом лишь в XVI веке сначала для князей и бояр, затем для дворян и именитых купцов. Поэтому еще в XIX веке фамилий не было почти у 85% подданных Российской империи! Да, крепостные крестьяне долго довольствовались только именем, отчеством и прозвищем. После отмены крепостного права и в советской России уже большая часть жителей носили официальные фамилии. А к 1930-м годам полностью завершился процесс получения фамилий малыми народами.

НУ И НУ

Фамилия из 23 букв!

В начале 2000-х лингвист Анатолий Журавлев составил список из 500 самых распространенных фамилий в России: на самых верхних строчках - Иванов, Смирнов, Кузнецов, Попов, Васильев, Петров, Соколов, Михайлов, Новиков и Федоров. Хотя в разных регионах списки получаются разные (в мусульманских на верхние строчки попадают фамилии Магомедов, Алиев и Каримов), но в целом верхние строчки рейтингов популярных фамилий сходятся.

А вот составить список самых редких фамилий филологам непросто. Хотя бы потому, что в паспортном столе сейчас легко поменять свою настоящую фамилию на что-нибудь оригинальное - и вот ты уже уникальный экземпляр! Например, житель Московской области, скрывающий прежнее имя, просит называть его так: Ломион Хорвэграуг Морион (имя) Норнорос Яэрэ а’Моритарнон (фамилия). Еле в паспорт влезло! Звучит, словно он герой фэнтези. Оказалось, им Ломион и увлекается, а еще он ролевик.

Но обычно, меняя себе имена и фамилии, люди выбирают что-нибудь более скромное по количеству букв. Да и закон, оказывается, ограничивает фантазию граждан. Но не сильно. В России нельзя получить имя, основанное на бранном слове, а также содержащее какие-либо титулы, должности и ранги. Так, например, военному пенсионеру из Новосибирска Юрию Бабину отказали, когда он пожелал себе имя «Президент-Великой-России-Бабин». Кстати, насчет президента. Более строгие в законе об именах шведы не позволили в 2021 году супружеской паре назвать сына Владимиром Путиным. В России разрешили бы.

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