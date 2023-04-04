«Девочка без сознания, а одноклассники тащат ее туда-сюда»: на суде показали шокирующее видео, как второклассница утонула в бассейне

Учитель не увидел, когда девочка начала тонуть. Фото: Мария НОВИКОВА/предоставлено отцом погибшей школьницы.

Дзержинский районный суд Новосибирска сегодня поставил точку в деле учителя физкультуры, на уроке которого утонула второклассница. Сергея Верлана признали виновным в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

В ожидании приговора педагогу, по вине которого, как считает следствие, погибла его восьмилетняя дочь, отец показывает на своем телефоне шокирующее видео. На кадрах девочка уже не подает признаков жизни, но ее одноклассники этого похоже не замечают.

- На этой видеозаписи видно, что ребенок без сознания, одноклассники тащат туда-сюда ребенка, а никто внимания не обращает. Одна женщина на камеру снимает, я не знаю, видит или не видит, никто ничего не говорит детям. В это время не знаю, куда смотрит учитель, - рассказал КП-Новосибирск отец погибшей девочки Амрибахт Хусейнов.

Куда смотрел учитель, в итоге пришлось выяснять следователям комитета. Они возбудили уголовное дело по 109 статье УК РФ и довели его до суда. На занятии, помимо физрука, присутствовали и родителей учеников. Одна из матерей снимала, как дети плещутся в воде, другая - кидала им мяч. Как ребенок ушел на дно, никто из взрослых не заметил.

- Судом установлено, что учитель средней общеобразовательной школы №197 ненадлежащим образом исполнял свои профессиональные обязанности, как учитель-инструктор по физической культуре, проявил преступную небрежность, своевременно не обнаружил девочку под водой и не оказал ей оперативно медицинскую помощь, - пояснила КП-Новосибирск помощник прокурора Дзержинского района Олёна Носок.

Сергея Верлана признали виновным. Приговор - полтора года ограничения свободы. То есть он будет на свободе, но есть ограничения: не уходить из дома ночью, не выезжать за пределы Новосибирска, раз в месяц отмечаться у надзирателей – и так в течение 1,5 лет. На этот же срок учителю запретили заниматься педагогической деятельностью.

- Три года до пенсии осталось, я не знаю через год, как я буду себя чувствовать, - ответил осужденный на вопрос корреспондента КП-Новосибирск о том, жалеет ли он, что ему запретили работать с детьми.

- Чему научила вас эта трагедия?

- Лучше, наверное, смотреть за детьми надо, - тяжело вздохнув, ответил педагог.

Скорее всего, после отбытия наказания учителя с судимостью к детям уже не допустят. Потерявший дочь отец также прокомментировал решение Фемиды.

- Никакое наказание мне дочь не вернет. Боль у меня не уходит, но раз суд так решил, что я могу поделать, - резюмировал Амрибахт Хусейнов.

Стоит добавить, что за гибель девочки Дзержинский районный суд наказал и руководство образовательного учреждения. По делу об административном правонарушении директора оштрафовали на 10 тысяч рублей, школу – на 50 тысяч.

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