Вещие сны и удача в делах: астролог — о том, что нас ждет в день зимнего солнцестояния 22 декабря 2022 года

Не упускайте шанс привлечь удачу и благополучие на следующий год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

22 декабря будет самый короткий день и самая длинная ночь в 2022 году. Это поворотный момент, от которого наши предки начинали отсчитывать Новый год. Начинается новый солнечный цикл, и это прекрасный момент изменить свою судьбу. Новосибирский астролог Елена Альмах рассказала, что нам сулит день зимнего солнцестояния.

— С астрологической точки зрения Солнце переходит в зодиакальный знак Козерога, что произойдет в 4 часа 48 минут по новосибирскому времени. Луна убывающая, 28 лунный день. Это день кармы, когда душа познает прошлые рождения, и день вещих снов: рекомендуется использовать информацию, которая вам приснилась, — рассказала КП-Новосибирск Елена Альмах.

Креативным людям очень повезет, ведь 22 декабря сулит им необычайный поток вдохновения. Но в порыве энтузиазма не забывайте следить за поведением: чрезмерная расточительность, импульсивность и рассеянность могут сыграть с вами злую шутку. Тратьте энергию только на благие дела, чувства и эмоции.

— Старайтесь не общаться с высокомерными людьми – квадрат Солнца с Юпитером склоняет их к лицемерию и чванливости. Вероятны неожиданные знакомства, новые перспективные связи. Удача ждёт учёных и политиков, — говорит Елена Альмах.

На зимний солнцеворот славяне отмечали праздник Коляды — Колядень. Они готовили блюда из утятины, свинины, курицы, кашу с медом или изюмом, сочевики — сладкие пирожки с творогом и вареньем. Ужин на Колядень был семейным, приглашали в основном родственников. Эти языческие празднования позже слились с традициями празднования Рождества.

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