Что произошло в Новосибирске в ночь на 20 декабря 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости Новосибирска на 20 декабря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске 10-летняя девочка вместе со своей старшей подругой несколько дней бродили по улицам, пока их не нашла полиция. Обе девчушки сбежали от опекунов. Когда за дело взялась детский омбудсмен Надежда Болтенко, выяснилось, что младшая из девочек уже месяц не ходила в школу, а старшую опекуны отправили учиться на нелюбимую специальность.

В лесу под Бердском нашли тело насмерть замерзшего мужчины. Его обнаружили лыжники расположенной рядом базы «Метелица». Погибший оказался заблудившимся накануне 38-летним местным жителем. Как выяснилось позже, со слов его матери, накануне он отправился за лекарствами в аптеку в Академгородок, но заблудился.

В Новосибирске на Михайловской набережной начали заливать каток. Он станет самым длинным в России. Его длина составит 1300 метров в честь 130-летия Новосибирска в 2023 году. Посещение катка бесплатное, если прийти со своими коньками.

31 декабря 2022 года для новосибирцев будет по-настоящему праздничным днем. На Новый год синоптики не обещают сильных морозов, холода будут около -15 градусов.

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