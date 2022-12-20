4 миллиарда рублей вложено: что изменилось на новосибирских ТЭЦ за год

Слева направо: директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, директор Новосибирской ТЭЦ-4 Дмитрий Ниценко, начальник смены ТЭЦ-4 Вадим Чабанов. Фото: Пресс-служба СГК

В прошлом году зима была малоснежной, Енисей обмелел. Мало снега было и на Алтае, соответственно, уровень воды в Оби тоже упал. Из-за этого Саяно-Шушенская и Новосибирская ГЭС оказались недозагружены.

Для того чтобы не снизилась выработка электроэнергии, на помощь пришли новосибирские ТЭЦ: в межотопительный сезон они несли дополнительную нагрузку, вырабатывая не только тепло для горячего водоснабжения, но и недостающие киловатты. Зимой работа в условиях повышенной нагрузки продолжилась, но ремонты и модернизацию выполнили вовремя.

Насколько ТЭЦ сегодня способны обеспечивать качественное теплоснабжение города, не повлияет ли подключение новых микрорайонов на теплоснабжение города в целом - об этом журналистам рассказали в ходе пресс-тура на Новосибирскую ТЭЦ-4.

Журналистам показали сердце ТЭЦ-4: щит управления станцией. Фото: Пресс-служба СГК

«НИКОГО БЕЗ ТЕПЛА НЕ ОСТАВИМ»

Для того чтобы гладко проходить непредвиденные перегрузки в работе и быть готовым к возрастающим потребностям города, необходимо вкладываться в поддержание работы основного оборудования - котлов и турбин, а также в развитие станций. В 2022 году на ремонтные программы СГК выделила 3,2 миллиарда рублей и 800 миллионов - на инвестиционные проекты.

- 23 из плановых 25 единиц оборудования уже отремонтированы, сейчас в ходе экскурсии по ТЭЦ-4 вы увидели, что остался четвертый турбоагрегат, - прокомментировал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

У ТЭЦ-4 достаточно большая нагрузка - весь Калининский район. А в ближайшем будущем здесь появятся новые жилые комплексы и территория комплексной застройки - микрорайон Клюквенный площадью свыше 200 гектаров. Потянет ли станция такие объемы?

- Мы прекрасно понимаем, как будет развиваться город. Такого, чтобы у одних потребителей тепло отняли, а другим предоставили, не будет никогда, - успокоил журналистов Андрей Колмаков.

В этом году на ТЭЦ-4 направили средства на повышение надежности, улучшение технико-экономических и экологических показателей станции. Заменили 162 тонны поверхностей нагрева котлов: теперь в год будут сжигать на 4000 тонн угля меньше, а значит, выбросы в атмосферу снизятся. Для того чтобы безопасно подавать пар с котлов в турбоагрегат, заменили главные паропроводы. А модернизация бойлерной установки со строительством сетевого паропровода обеспечит дополнительную выдачу тепла и электроэнергии горожанам.

На финальном этапе - большой проект модернизации системы возврата на ТЭЦ сточных вод.

- Все ливневые и производственные стоки будут очищаться и возвращаться назад в цеха станции. Таким образом мы разгрузим ливневые коллекторы города, стоки туда прекратятся, - объяснил директор Новосибирской ТЭЦ-4 Дмитрий Ниценко.

На завершающей стадии и проектирование реконструкции электрофильтра котла № 11. В следующем году на станции запланировали заменить его элементы на более современные, которые повреждаются меньше и работают эффективнее, очищая выхлопы до 99,4%.

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ ТЕКУЩЕГО И БУДУЩЕГО ГОДА

Из труб ТЭЦ-4 идет белый дым - показатель эффективной работы очистного оборудования. Фото: Пресс-служба СГК

Самым крупным проектом ремонтной кампании СГК стал капремонт одновременно двух энергоблоков на ТЭЦ-5.

Большие перемены в следующем году ждут ТЭЦ-3. Здесь заменят две турбины и один котел по федеральной программе ДПМ-2, направленной на модернизацию старых мощностей российских станций. Также в планах смонтировать новый котел. В итоге тепловая мощь станции вырастет на 20%, а электрическая - на 8%. Общий объем инвестиций в эти проекты - 12 миллиардов рублей.