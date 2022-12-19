Ипотека траншами - реальный способ сэкономить на квартире

Квартал «Расцветай на Зорге» расположен в Кировском районе - выверенное сочетание всех плюсов левого берега. Фото: ГК «Расцветай»

Также преимущества этой программы оценят те, кто планирует продать уже имеющуюся недвижимость и только после этого приобрести жилье в новостройке. Алгоритм таков: сейчас можно купить жилье в новостройке по текущей цене, а после продажи быстро погасить ипотеку.

Примеры в цифрах

Однокомнатная квартира площадью 35,83 кв. м в квартале «Расцветай на Зорге».

Срок сдачи - IV квартал 2023 года.

Стоимость - 3 300 000 рублей*.

Первоначальный взнос (15%) - 495 000 рублей.

Срок - 20 лет.

Ставка по программе «Господдержка» - 6,7%.

Ежемесячный платеж до декабря 2023 года - 10 622,46 рубля. Выплата с января 2024 по март 2025 года - 16 067,82 рубля. Ежемесячный платеж перед вводом дома и до конца периода кредитования - 21 426,28 рубля.

Примеры в цифрах

Двухкомнатная квартира площадью 62 кв. м в квартале «Расцветай на Зорге».

Срок сдачи - IV квартал 2023 года.

Стоимость - 5 250 000 рублей*.

Первоначальный взнос (15%) - 787 500 рублей.

Срок - 20 лет.

Ставка по программе «Господдержка» - 6,7%.

Ежемесячный платеж до декабря 2023 года - 16 899,36 рубля. Выплата с января 2024 по март 2025 года - 25 562,44 рубля. Ежемесячный платеж перед вводом дома и до конца периода кредитования - 34 087,26 рубля.

Квартал «Расцветай на Зорге» расположен в Кировском районе - выверенное сочетание всех плюсов левого берега. Камерная внутриквартальная атмосфера и развитая социальная и транспортная инфраструктура локации делает «Расцветай на Зорге» комфортным для молодых людей и семей с детьми.

В двух минутах пешком - остановка общественного транспорта, торгово-развлекательный комплекс «МЕГА», три средние образовательные школы, пять детских садов и семь супермаркетов. В 15 минутах на автомобиле - выезд на одну из транспортных артерий Новосибирска - Бугринский мост, соединяющий Кировский, Первомайский и Октябрьский районы. В 20 минутах езды от «Расцветай на Зорге» - метро «Площадь Маркса» - центр новосибирского левобережья.

Офис продаж квартир квартала «Расцветай на Зорге»:

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/1, 2-й этаж, офис № 205

тел. (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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* Стоимость квартиры указана на момент публикации. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, 32, к. 1, www.domclick.ru), услуга является платной. Обеспечение по кредиту - залог находящейся в собственности квартиры в пользу банка. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период по 31.12.2022 включительно. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях - на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Подробности в офисе продаж и по телефону (383) 255-88-22.

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