ФБУ «Новосибирский ЦСМ»: экспертная помощь заказчикам

Все эти годы учреждение создает надежную опору развития инфраструктуры качества в регионе, имеющем большой экономический, производственный и научный потенциал. Более 5 лет учреждение возглавляет Ольга Юрьевна Морозова.

В ПОСТОЯННОМ РАЗВИТИИ

В стремлении предоставить своему заказчику больше возможностей, анализируя экономику региона и новые тенденции, ФБУ «Новосибирский ЦСМ» постоянно расширяет области аккредитации в сфере обеспечения единства измерений на поверку и калибровку средств измерения, широко представленных как на предприятиях Новосибирской области, так и в быту, у рядовых жителей региона (бытовые приборы учета электроэнергии, расхода воды, счетчики газа, тонометры, термометры), приобретая современные эталоны и вспомогательное оборудование и повышая квалификацию метрологов.

В 2022 году ФБУ «Новосибирский ЦСМ» было зарегистрировано в качестве уполномоченной экспертной организации по оценке компетентности в части выполнения калибровочных работ лабораторий в соответствии с требованиями Российской системы калибровки (РСК) и ГОСТ ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», которая имеет право в том числе подтверждать компетентность данных организаций по калибровке средств измерения и регистрировать их в Реестре РСК.

Специалисты ФБУ «Новосибирский ЦСМ» выступают в качестве экспертов при проведении экспертной оценки продукции. В основном это экспертиза электротехнической продукции, в том числе бытовой техники, счетчиков электроэнергии, продукции текстильной и легкой промышленности, нефтепродуктов (дизельного топлива, моторных масел), оценка технического состояния детских игровых и спортивных площадок, дегустационная оценка пищевой продукции.

«МЫ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ»

Благодаря проведенным в Испытательном центре ФБУ «Новосибирский ЦСМ» техническим испытаниям медицинских изделий в целях их государственной регистрации на рынок смогли выйти отечественные разработки, по качеству не уступающие зарубежным аналогам.

- Качество продукции - важнейший ресурс развития национальной экономики. А потому наша главная цель - способствовать обеспечению конкурентоспособности отечественной продукции, - подчеркивает руководитель ФБУ «Новосибирский ЦСМ» Ольга Юрьевна Морозова. - Сегодня ФБУ «Новосибирский ЦСМ» оснащен современным высокоточным эталонным и испытательным оборудованием, а наша область аккредитации соответствует запросам заказчиков. Это подтверждает, что мы на правильном пути. Услуги ФБУ «Новосибирский ЦСМ», в том числе по испытаниям электротехнической продукции, испытаниям медицинского оборудования в целях госрегистрации востребованы далеко за пределами региона. Производители различной продукции рекомендуют нас друг другу как надежного партнера, который способен удовлетворить самого требовательного заказчика. Располагая уникальными компетенциями, специалисты ФБУ «Новосибирский ЦСМ» готовы помочь каждому производителю пройти сложный путь на рынок.

Работая над собой и не забывая про окружающих, коллектив ФБУ «Новосибирский ЦСМ» уверенно смотрит в будущее, ведь статус государственного учреждения обязывает быть всегда готовым помочь предприятиям и организациям в решении производственных задач.

СПРАВКА КП

Наряду с профессиональной деятельностью коллектив ФБУ «Новосибирский ЦСМ» активно участвует в благотворительности. Специалисты на безвозмездной основе провели испытания продукции, предназначенной для жителей ДНР и ЛНР, активно участвовали в сборе гуманитарной помощи детям Донбасса, в благотворительной акции Общероссийского народного фронта. ФБУ «Новосибирский ЦСМ» оказывает благотворительную помощь Общественной организации Всероссийского общества инвалидов.

ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 2/1

тел. +7(383) 278-20-00

e-mail: csminfo@ncsm.ru

www.ncsm.ru