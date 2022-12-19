Новогодние вечеринки в Новосибирске 2022 - 2023: программа мероприятий, куда сходить

Рассказываем, где повеселиться с друзьями на Новый год-2023. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под конец года так хочется отдохнуть и проводить непростой год достойно. Мы составили для вас афишу и собрали новогодние вечеринки в Новосибирске 2022 - 2023 для дружной компании, на которых будет трудно заскучать.

ИНДИЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД В БАРЕ RESPUBLICA (18+)

Адреса:

- ул. Б. Богаткова, 201/1

- ул. Ленина, 6

- ул. Дуси Ковальчук, 179/2

- ул. Покрышкина, 6

Дата: 31 декабря в 21.00

Цена: 1000 руб./чел.

Всегда хотели узнать, что такое карри и масала? Примерить сари или шервани? Выглядеть, как грозный сикх? Вы погрузитесь в атмосферу Болливуда, трогательных, порой нелепых и забавных индийских фильмов, узнаете про древние новогодние индийские тайны и не только. Будет розыгрыш призов, подарочных сертификатов и новогодняя дискотека с конкурсом на самый лучший индийский костюм.

Кролик сулит удачу и семейное счастье - самое время встретить Новый год большой компанией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В РЕСТОРАНЕ «МАКСИМИЛИАНС» (18+)

Адрес: ул. Дуси Ковальчук, 1/1 (ТЦ «Малинка»)

Дата: 31 декабря в 21.00

Цена: 6000 руб./чел.

Встретьте Новый год в ресторане, где вас накормят искусно приготовленными и красиво сервированными блюдами и незабываемой вечеринкой! В стоимость посещения входят холодные закуски, салат, горячая закуска, горячее блюдо, напитки и развлекательная программа-варьете.

«НОВЫЙ ГОД, И ТОЧКА»: ПАТИ В КАБАРЕ-КАФЕ «БРОДЯЧАЯ СОБАКА» (18+)

Адрес: ул. Каменская, 32

Дата: 31 декабря в 22.30

Цена: 7000 руб./чел. (программа и банкет)

Эту новогоднюю ночь вы проведете со стеб-арт студией «Ха!Мы!» - группой актеров из новосибирских театров, которые предстанут в очень неожиданных, несерьезных амплуа. Кроме смеха и ломящегося от яств праздничного стола вас ждут новогодняя фотосессия и конкурсы с призами и подарками.

Бары готовят безумно интересные программы к праздникам. Фото: Предоставлено кабаре-кафе «Бродячая собака».

НОВЫЙ ГОД В БАРЕ DOSKI (16+)

Адрес: Вокзальная маг-ль, 16

Дата: 31 декабря в 21.00

Цена: от 500 руб./чел.

Новогодняя ночь в атмосфере любимого бара. На тусовку придут Дед Мороз со Снегурочкой и не забудут принести большой мешок подарков. Вас ждет яркая программа: выступление приглашенных артистов, шоу-балет, вкусные блюда и многое другое.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГАЛАКТИКЕ В ПАБЕ JONATHAN (18+)

Адрес: Красный пр-т, 22

Дата: 31 декабря в 22.00

Цена: 1500 руб./чел.

Этот Новый год команда паба отметит в стиле Guardians of the Galaxy. Гостям предложат фуршет и особое меню межгалактической кухни. В 23.00 за пульт управления Милано встанет DJ Tekk. Под куранты все вместе выпьют шипучих напитков, отсмотрят в небе залпы Суверенов - и вечеринка продолжится до 2 часов ночи! В стоимость входного билета, кроме программы, входит один большой напиток.

Гостям идут навстречу - праздновать можно несколько часов после полуночи. Фото: Предоставлено баром Nebar.

ОХОТА НА ЗАЕК В NEBAR (18+)

Адрес: ул. Ядринцевская, 14

Дата: 31 декабря в 20.00

Цена: 1000 руб./чел.

Хочешь, чтобы счастье не ускользнуло из рук в Новый год без тебя? Тогда собирайся 31 декабря в Nebar. Новогоднее настроение в этот раз создадут не олени и гномы. Твоя компания в эту ночь разделится на заек и охотников. И всем будет охота заняться охотой. Получай заячьи ушки или фирменные колотушки от Бэд Санты, бери на грудь или за грудь, забирай трофеи и подарки и будь готов принимать самые жесткие удары в конкурсах!

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