Новосибирцы объявили сезон охоты за растением, которое запрещено держать в школах и детских садах

В садах и школах маральник не держат Фото: Виктория МИНАЕВА

Рододендрон Ледебура! Нет, это не заклинание из учебников Хогвартса. Это название кустарника. В народе его имя звучит проще: маральник.

Фиолетовые цветы распускаются в конце весны, и горные склоны, которые любит маральник, меняют цвет. Познакомиться с растением ближе нам поможет специалист.

- Это растение полувечнозеленое семейства вересковых. Его используют в качестве декоративного - и как садовое, и как комнатное, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия Благодатнова, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и экологии Новосибирского государственного педагогического университета. - Это растение очень приятно пахнет, но оказывает дурманящее действие в закрытом помещении или если его слишком много. Это растение, кстати, для озеленения в учебных школьных и дошкольных учреждениях запрещено.

В садах и школах маральник не держат Фото: Виктория МИНАЕВА

В садах и школах маральник не держат, чтобы ребенок вдруг не потянул ветку в рот. Это может быть чревато отравлением. Но вот фотографии с маральником - красота, произведение искусства. Особенно любят рододендрон женщины.

Место, где он точно цветет, - Республика Алтай. Некоторые туристы выбирают для поездок именно те даты, когда должны распуститься эти фиолетовые цветы. Занимать гостевые домики начинают за месяц и даже за полтора. Едут со всей России, ну а новосибирцы - в первых рядах. Им-то, как и барнаульцам, близко.

Хозяйка базы отдыха в селе Чемал Светлана Снежевая видит цветение маральника каждый год, но не перестает восхищаться.

- Мне кажется, цветение маральника - это одно из чудес Республики Алтай. Самый пик, наверное, приходится на первомайские праздники. Зависит от погоды, но, как правило, это так. Вот на первомайские праздники горы уже будут розово-фиолетового цвета. Вдоль Катуни будет буйство красок, - делает прогноз Светлана.

Цветение маральника - это одно из чудес Республики Алтай Фото: Виктория МИНАЕВА

Но конечно, Алтай завораживает не только красотой маральника. Горы, ледники, леса, озера, реки, чистый воздух - все это привлекает туристов не только со всей России, но и из ближнего зарубежья.

- Люди едут сюда за тишиной и красотой природы, походить по горам, помедитировать. Летом - конные прогулки, сплавы всевозможной сложности, пешие трекинги, экскурсии, - перечисляет наша собеседница то, что любят гости Алтая.

В майские праздники выбор жилья в республике стремительно уменьшается. Но варианты еще есть. Цены на номера начинаются преимущественно от 2 - 3 тысяч рублей в сутки. Стоимость зависит от наличия удобств и уровня комфорта. Аскеты могут найти и более бюджетные варианты.

Обед в кафе - от 400 рублей на человека. За эти же деньги или даже дешевле можно купить шашлык.

Добраться до Горно-Алтайска - это столица Республики - можно самолетом. Сейчас билеты из Москвы стоят от 8 тысяч рублей. Время в пути - 4,5 часа. Жители Новосибирска едут на машинах или междугородних автобусах.

Из самого Горно-Алтайска есть смысл поехать дальше в горы. К вашим услугам будут рейсовые автобусы. Насколько далеко рванете - на 50 километров или на 500 - зависит от того, насколько глубоко вы пожелаете погрузиться в чудесный мир Алтая.

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