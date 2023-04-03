«Меня попросили, я и сбросил…»: выкинувшего с балкона 16 этажа трех кошек оставили на свободе

Андрей Архипов полностью признал свою вину. Фото: Мария НОВИКОВА

Мужчина, который выкинул с 16 этажа трех кошек в Новосибирске, признан виновным в жестоком обращении с животными. Еще на следствии он заявил, что раскаялся, поэтому Калининский районный суд рассмотрел его дело в особом порядке - за одно заседание. И наказание вышло мягким. Подробнее – в репортаже из зала суда корреспондента КП-Новосибирск.

На скамье подсудимых оказался 55-летний Андрей Архипов. Мужчина нигде не работает и, судя по всему, страдает серьезным хроническим заболеванием. Его обвинили в убийстве трех кошек. Вопиющий инцидент случился 21 октября прошлого года в одной из высоток на улице Фадеева.

- Обвиняемый по просьбе неустановленных лиц зашел в квартиру по улице Фадеева, расположенную на 16 этаже с целью поймать трех кошек, которых необходимо было вынести из квартиры для последующего определения в приют, поскольку соседи жаловались на неприятный запах, - рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре Новосибирской области.

Избавиться от бесхозных животных Архипов решил варварским способом. Поймал их, взял на руки и выкинул с балкона. После этого спустился вниз и обнаружил, что две кошки уже не подают признаков жизни, а третья еще жива.

- Далее умышленно и целенаправленно из хулиганских побуждений ногами нанес не менее трех ударов по лежащей у крыльца подъезда третьей кошке, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Ирина Рассохина.

После этого живодер сложил трупы животных в пакет и выбросил в мусорный контейнер. Шокированные жители дома, ставшие свидетелем этого кошмара, вызвали полицию. Архипова быстро поймали, допросили. Но внятного объяснения, почему он так поступил, так и нет. Журналист КП-Новосибирск попыталась выяснить у обвиняемого его мотивы уже на суде:

- Вы предполагали, что уголовная ответственность может за такое грозить?

- Как-то не думал.

- Кто вас послал в эту квартиру?

- Попросили, я откуда знаю...

- Хозяйка животных или нет?

- Нет, там купили квартиру, попросили.

- Просто попросили или денег предложили?

- Попросили.

Андрей Архипов полностью признал свою вину. Его дело рассмотрели без допроса свидетелей и исследования доказательств. Мужчину признали виновным в жестоком обращении с животными, но свободы лишать не стали:

- Назначить ему наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием с осуждённого в доход государства 10 процентов. В соответствии со статьей 73 УК назначенное Архипову наказание считать условным, - зачитал судья свое решение.

Наблюдавший за процессом юрист Сергей Егоров уверен, что убийцы животных заслуживают реальных тюремных сроков:

- Я считаю, что наказание несправедливое. На мой взгляд, живодеры должны сидеть в тюрьме. По такому составу преступлений допустимо лишать свободы. И я думаю, именно такого рода практика может как-то изменить ситуацию с живодерством в России. Когда преступник будет бояться наказания, он тогда будет думать, совершать или нет преступление.

Если за время испытательного срока осужденный не преступит закон, на исправительные работы его не отправят. Поскольку судья постановил считать наказание условным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber