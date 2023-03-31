Что изменится в Новосибирске с 1 апреля 2023 года: подорожают билеты в зоопарк, появятся патрули для подростков

Билеты в зоопарк подорожают на сто рублей. Фото: Даба ДАБАЕВ

Что изменится в Новосибирске с 1 апреля 2023 года - вопрос, который волнует жителей региона. Обо всех нововведениях читайте в нашем материале.

В ЗООПАРКЕ ПОДОРОЖАЮТ БИЛЕТЫ

С 1 апреля Новосибирский зоопарк поднимает цены. Это связано с повышением цен на корм для животных и коммунальные услуги, а также с необходимостью дальнейшего развития зоопарка. На 100 рублей дороже, чем раньше, будет стоить взрослый билет, то есть 500 рублей. Цена абонемент на месяц также вырастет с 1500 до 2000 рублей.

С 1 апреля начнется прием заявок в первые классы. Фото: Евгения ГУСЕВА

НАЧНЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ

1 апреля в Новосибирске начинается прием заявлений о зачислении детей в первые классы. Первый этап продлится до 30 июня.

Заявление на обучение можно подать, отправив его на e-mail школы или на сайте Госуслуги. Можно принести его лично в школу или отправить с помощью оператора почты заказным письмом с уведомлением о вручении. К документу нужно приложить копии паспорта родителей, свидетельства о рождении ребенка и документы о месте проживания родителей и ребенка.

В торговых центрах появятся социальные патрули. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПАТРУЛИ В ТЦ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

С апреля в новосибирских торговых центрах будут работать социальные патрули. Они будут обращать внимание на группы подростков и по необходимости общаться с ними. Детский омбудсмен Надежда Болтенко отметила: это нужно потому, что подростковая преступность и преступления против несовершеннолетних в регионе держится на высоком уровне.

Из-за перехода на летнее расписание в Новосибирске будут курсировать дополнительные электрички. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

ПЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕК

В Новосибирской области с 1 апреля введут пять дополнительных электричек. Об этом сообщается на сайте «Экспресс-пригород». Ходить они будут по следующему расписанию:

- № 6353 Новосибирск-Главный - Коченево (отправление в 13.01, прибытие в 14.13)

- № 6311 Новосибирск-Главный - Коченево (отправление в 10.42, прибытие в 11.54)

- № 6354 Коченево - Новосибирск-Главный (отправление в 12.50, прибытие в 14.01)

- № 6316 Коченево - Новосибирск-Главный (отправление в 15.46, прибытие в 16.57)

- № 6320 Дупленская - Новосибирск-Главный (отправление в 19.37, прибытие в 21.24)

ДАДУТ РАЗРЕШЕНИЕ НА ОХОТУ

С апреля новосибирским охотникам начнут выдавать электронные разрешения на охоту. На портале Госуслуги охотники смогут подать заявление о выдаче разрешения на охоту, оплатить пошлину и получить документ в личном кабинете.

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