Что произошло в Новосибирске в ночь на 19 декабря 2022 года: последние новости

Авария унесла жизнь рыбака. Фото: vk.com/fishing55_region

Пьяный водитель, раздавивший палатку с рыбаками, предложил вдове погибшего сибиряка 100 тысяч рублей. Напомним, трагедия произошла на озере Чаны. После трагедии, как рассказал зять погибшего, виновник писал семье погибшего, предлагал деньги, извинялся.

В Новосибирске разразился скандал в одной из школ. Завуч назвала вором мальчика, съевшего чужую порцию в столовой. Как говорят ученики и классный руководитель, она ворвалась на урок и начала обвинять ребенка. Мама мальчика будет писать жалобу в департамент образования.

В Новосибирске косметолог со скандалом вернула деньги клиентке, которой криво наколола губы. Пострадавшей пришлось обращаться к помощи фонда «Черный шприц», потому что мастер перестала выходить на связь, а после заблокировала. С боем косметолог отдала клиентке деньги за испорченные губы и вернула предоплату за коррекцию, которую так и не сделала.

Новосибирский орнитолог Елена Шнайдер сфотографировала птицу своей мечты. Она увидела ее в Турции в древнем некрополе деревни Дара, которая находится в Восточной Турции у самой границы с Сирией. Это оказался краснокрылый стенолаз.

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