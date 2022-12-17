Что произошло в Новосибирске в ночь на 17 декабря 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости Новосибирска на 17 декабря. Фото: пресс-служба НГУ.

В новосибирском Академгородке на территории Новосибирского государственного университета в ближайшее время приступят к строительству нового кампуса. Сначала приступят к строительству корпуса с 4 поточными аудиториями, которые рассчитаны на более полутора тысяч студентов. В здании также разместят большую библиотеку с читальными залами и студенческий проектный центр с вместимостью в 300 человек.

Новогоднюю иллюминацию подключают на Михайловской набережной 15 декабря. На набережной уже украсили деревья. Также зажгли другие элементы иллюминации — снежинку и арку.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, как будет обустроен подъезд к новому ледовому дворцу. Напомним, заказчик дорог к новому ЛДС попал под уголовное дело из-за использования в строительстве некачественного песка из Оби.

В преддверии Нового года в Новосибирской области растет спрос на фотосессии с кроликами. Эти милые зверушки – символ 2023 года. Однако позировать с этими животными не стоит. Это опасно и для кроликов, и для людей. Мы выяснили, почему.

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