Около 20 мероприятий для сотрудников АО «РЭС» прошли в преддверии профессионального праздника

Фото: Пресс-служба АО «РЭС».

Помимо Нового года многие события в акционерном обществе «Региональные электрические сети» приурочены к профессиональному празднику - Дню энергетика, который ежегодно отмечается 22 декабря.

Профсоюз и работодатель ежегодно организуют целый калейдоскоп мероприятий, ведь забота о людях - одна из основных ценностей компании. Во многих филиалах сложилась добрая традиция накануне Дня энергетика проводить среди детей творческие конкурсы, посвященные профессии родителей.

В этом году конкурсы детских рисунков и поделок прошли в аппарате управления и филиалах АО «РЭС» «Карасукские электрические сети», «Приобские электрические сети», «Новосибирские городские электрические сети» и других.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС».

Участие в детских творческих конкурсах приняли ребята в возрасте от 3 до 14 лет. Организаторам поступили десятки творческих работ - различных рисунков и поделок, которые впоследствии стали частью праздничной экспозиции. И победители, и участники получили призы, подарки и дипломы от профсоюза.

В филиале «Восточные электрические сети» творческие способности демонстрировали уже взрослые - здесь провели конкурс видеопоздравлений с Днем энергетика среди сотрудников.

Энергетики соревновались не только в творческом, но и в спортивном мастерстве. В Чулыме провели спартакиаду, посвященную профессиональному празднику, коллектив, обслуживающий Новосибирскую агломерацию, устроил турнир по волейболу, в Барабинске и Куйбышеве прошли соревнования по боулингу и киберспорту. Не отстали от филиалов и в исполнительном аппарате - здесь провели турниры по нескольким спортивным дисциплинам, в том числе по настольному теннису, дартсу и настольному футболу (кикер).

Коллеги сильны не только физически, но и интеллектуально. В декабре сборная шахматистов АО «РЭС» приняла участие в онлайн-турнире и заняла 13-е место среди более чем 100 команд.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС».

Кроме того, сотрудники аппарата управления успешно прошли квиз «Кубок Деда Мороза» - две команды предприятия заняли в турнире 2-е и 3-е места, набрав одинаковое количество баллов и совсем немного уступив лидеру. В квизе участвовали 16 команд, многие из которых представляли крупные энергетические компании Новосибирской области (СГК, «Новосибирскэнергосбыт», НПО «РиМ» и другие), так что соревнования получились не только новогодними, но еще и отраслевыми.

Не обделили вниманием и ветеранов - каждому члену ветеранской организации подготовили отдельный подарок с поздравлениями от имени генерального директора группы компаний «РЭС».

В преддверии Нового года в каждом филиале позаботились о тематическом оформлении для создания праздничной атмосферы и настроения - нарядили елки, пригласили Деда Мороза и Снегурочку поздравить сотрудников и их детей, организовали билеты на новогодние спектакли и представления.

И конечно же, не обошлось без новогодних подарков - тысячи сладких сюрпризов были переданы родителям, чтобы порадовать ребят.

В целом организация и всесторонняя поддержка социальных, спортивных и досуговых мероприятий в АО «РЭС» позволяет работникам предприятия ощутить заботу работодателя и профсоюзной организации, а также почувствовать себя членом большой дружной энергетической семьи. Кроме того, энергетики и члены их семей могут проявить творческий и спортивный потенциал и получить заряд положительной энергии для новых трудовых достижений.