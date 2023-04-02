Как изменилась жизнь модели, ослепшей после аварии и потерявшей любовь и друзей

Маша изменилась до неузнаваемости после аварии. Фото: соцсети/Александр КАРПОВ.

28-летняя Маша Лебедева – модель из Новосибирска, которая изменилась до неузнаваемости после страшной аварии. «Комсомолка» рассказывала, что ДТП, перечеркнувшее прежнюю жизнь девушки, случилось по вине ее жениха. Они поругались из-за того, что Маша задержалась у подруги, парень на эмоциях гнал свой BMW. На перекрестке машина врезалась в джип: Маша получила страшные травмы, три недели провела в коме. А когда очнулась, весь мир для нее погрузился в темноту.

Потом девушке пришлось пережить предательство: Андрей сначала перестал к ней приходить в больницу, а потом и звонить. «Прозрела» она и в отношении друзей, которые тоже словно растворились в темноте, перестали общаться. Но Маша давно их простила, да и мысли у нее сейчас совсем о другом – сохранить остатки здоровья. Одна из главных проблем девушки – зубы.

Такой Маша была до аварии. Фото: соцсети.

- Мне пришлось полностью удалить свои зубы. Другого выбора у меня не было: иммунитет ослаб, зубы стали ломаться. Однажды я проснулась от того, что подавилась осколком собственного зуба, - рассказала КП-Новосибирск Маша. - Сейчас мне совершенно бесплатно помогает восстановить зубы стоматологическая клиника: обо мне узнали после публикации в «КП», и я попала к отличным врачам. Мне устанавливают «мосты», но это процесс небыстрый.

Маша не теряет чувства юмора: шутит, что раньше переживала из-за одного неровного зуба, зато теперь получит голливудскую улыбку своей мечты. А еще очень хочет устроиться на работу. С этим возникли сложности, не каждая компания готова взять девушку-инвалида:

- Я могу отвечать на телефонные звонки. Но когда в компаниях узнают, что я не вижу, меня не берут, - рассказала КП-Новосибирск Маша. – Я готова выучить наизусть всю необходимую информацию, чтобы справляться с работой.

Маша после аварии потеряла зрение. Фото: Александр КАРПОВ

Другая мечта девушки – съехать от родителей и начать жить самостоятельно.

- Пенсия по инвалидности у меня небольшая, поэтому я могу снять максимум студию или комнату. Для меня самое главное, чтобы была удобная ванная или душ, чтобы я могла привести себя в порядок. Но опять же – найти подходящее мне жилье непросто, а для начала надо разобраться с работой, пока у меня такие цели, - признается Маша.

Уважаемые читатели, если вы можете помочь Маше с поиском работы или предложить варианты съемного жилья, свяжитесь с редакцией по тел. 8-913-068-56-72.

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