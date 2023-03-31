Покусанная «няшкой»: в Новосибирской области корги напали на 10-летнюю девочку

Собака укусила школьницу за ногу. Фото: предоставлено Дианой/предоставлено Александром Борщенко

В Новосибирской области 10-летняя девочка стала жертвой корги. Собака «королевской» породы покусала ребенка за ногу. ЧП произошло в поселке Красный Яр 24 марта.

- Дочка приехала в поселок к бабушке на каникулы. Вместе с подругой гуляла по окраине. Вдруг она увидела, как на них бежит стая собак и лает. Дочка испугалась и закричала, - рассказал КП-Новосибирск Александр Борщенко, отец школьницы. - Собака укусила ее несколько раз за голень.

Стая собак была не совсем обычной. Это были не дворняги, а породистые корги. По словам мужчины, хозяйка собак была недалеко. Сначала она оттащила корги, потом завела стаю домой и отвела девочку домой.

- Мне о случившемся сообщила теща. Я тут же выехал и уже в пути вызвал скорую. Врачи осмотрели рану и сказали, что нужно ехать в травмпункт. Мы с дочкой доехали туда на такси, врачи поставили диагноз «укушенная рана». Сейчас делаем уколы от бешенства, - продолжает мужчина.

Отец девочки возмущен: почему собаки были без поводков? При этом он давно знаком с хозяйкой собак, но в этот раз найти общий язык не получилось.

- Я Диану знаю давно и видел ее собак. Они всегда гуляли на поводке. Что произошло? Не знаю. Я позвонил ей на следующий день, но она не смогла говорить, сославшись на то, что занята. На связь вышла позже. Договориться нам не удалось. На этом мы разговор закончили, - говорит мужчина.

Александр написал заявление в полицию, а после планирует обратиться в суд.

- У дочки сильная психологическая травма после случившегося. Она кричала во сне. Сейчас я вожу ее к психологу. Уже есть прогресс - дочка начала улыбаться, - добавляет Александр.

Другая сторона

«ОНА ОТПИНЫВАЛА ЩЕНКОВ НОГАМИ»

КП-Новосибирск связалась с Дианой, чтобы выслушать ее версию случившегося.

- Да, такой инцидент произошел. Мы возвращались с прогулки на поле со стороны входа в поселок. Со мной было пять корги: три щенка и две взрослые. Щенки побежали к девочкам знакомиться, а одна из них закричала и начала отпинывать их ногами. Вот собака и среагировала. Я довела девочку до дома, показала ветпаспорт собаки с прививками. Это первый такой инцидент, который произошел за 20 лет моего собаководства, - сообщила КП-Новосибирск Диана, хозяйка корги.

- Вы выходили на связь с родителями?

- Да, я интересовалась состоянием девочки. Была на связи с бабушкой ребенка. Готова оказать любую материальную помощь. Дело сейчас в полиции и потом уже будет передано в суд, который и оценит, сколько я должна выплатить.

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