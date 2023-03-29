«Тотальный диктант» в Новосибирске 2023: дата, адреса площадок, кто будет читать

«Тотальный диктант» в Новосибирске пройдет 9 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Тотальный диктант» в Новосибирске 2023 пройдет уже в 20-й раз. В этом году он состоится 8 апреля в 15.00. Регистрация открылась 29 марта.

Диктант прочтет писатель из Владивостока Василий Авченко. Он написал текст, посвященный исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву, а также теме экологии.

АДРЕСА ПЛОЩАДОК «ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА» В НОВОСИБИРСКЕ 2023

Проверить свои знания можно будет на 59 площадках. Традиционно будут работать открытые площадки, где регистрация не нужна: НГУ, НЭТИ, НГПУ, ГПНТБ, библиотеки, школы и лицеи. В аудиториях университета обычно собирается больше всего народу. С полным списком можно ознакомиться здесь.

От онлайн-формата в этом году не откажутся. Его ввели во времена пандемии коронавируса, а теперь это поможет написать диктант из любого города или села.

ГДЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» В НОВОСИБИРСКЕ 2023

Зарегистрироваться на конкретную площадку можно на официальном сайте «Тотального диктанта»: totaldict.ru. Если хотите писать диктант дома, на сайте нужно завести личный кабинет - там вы сможете посмотреть трансляцию и отправить свой текст на проверку.

На площадки стоит сходить не только ради общения и восприятия живой речи на слух, но и для того, чтобы посмотреть на приглашенных гостей. В аудитории НГУ текст прочитает солистка группы «Мельница» Хелависа, а на площадке пивоваренного завода вас встретит краевед Константин Голодяев.

БУДЕТ ЛИ «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» В НОВОСИБИРСКЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ?

Диктовать текст на английском языке в Новосибирске в этом году не будут. Однако акция пройдет не только в России, но и еще в 41 стране. В 10-й раз диктант напишут на станциях «Мирный», «Прогресс», «Новолазаревская» и «Восток» в Антарктиде.

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