Фестивалю быть! Рок-фестиваль «Ветер Сибири» обрел новый дом в Новосибирске

Фото: Пресс-служба «Музыкальный фестиваль «Ветер Сибири»

В этом году фестиваль «Ветер Сибири - 2023» пройдет в Новосибирске. Новая площадка - аэродром Мочище - хорошо известна и жителям области, и многим за ее пределами. Здесь проходят грандиозные мероприятия, которые любят посещать жители Сибири. С 11 по 13 августа именно тут состоится трехдневный парад рок-музыки. Выступят более трех десятков популярных музыкальных коллективов из России и Казахстана. Для всех гостей организуют море активностей: танцы, отдых, развлечения, экскурсии, выездной загс и много всего интересного. Купить билеты можно на сайте.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ НА ТРИ ДНЯ - ВСЕ ЛЮБИМЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ

Музыка начнет звучать 11 августа ровно в 12 часов. В первый день ожидаются выступления Владимира Кузьмина, Найка Борзова, групп «Ария», «Мукка», «Анимация», «Субкультура», «Эпидемия», «Экспедиция Восход» и «Три дня дождя».

Группа «Три дня дождя». Фото: Пресс-служба «Музыкальный фестиваль «Ветер Сибири»

12 августа на сцену выйдут Чиж & Co, «Космонавтов Нет», Lascala, «Папин Олимпос», Motor-Roller, Stigmata, «Казускома».

13 августа, в заключительный день, выступят «Ундервуд», «План Ломоносова», «7Б», «Слот», «Модем», F.P.G., «Северный Флот» и другие.

Более подробно узнать о программе можно на странице рок-фестиваля.

Музыканты появятся на двух сценах: дневной - небольшой - и основной, где можно потанцевать в фан-зоне или расслабиться на удобных трибунах.

ГОСТИ МОГУТ ЖИТЬ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ - ЦЕЛЫХ ТРИ УЮТНЫХ ГОРОДКА

Организаторы фестиваля совместно с дирекцией аэродрома все предусмотрели для комфортного пребывания каждого гостя на рок-фестивале. В Мочище удобно приехать на фестивальном автобусе (отправление от железнодорожного вокзала Новосибирска), на автомобиле или мотоцикле. Здесь оснастят две платные парковки, чтобы спокойно разместились все транспортные средства.

Карта фестиваля. Изображение: Пресс-служба «Музыкальный фестиваль «Ветер Сибири»

А еще на фестиваль можно приехать в автодоме! Для таких оригинальных машин оформят специальную парковку с возможностью подключения к электричеству и технической воде.

Планируется разбить три палаточных городка: «Новосибирск», «Сибирь» и палаточный городок в организованной ВИП-зоне. На фестиваль можно и нужно приезжать с детьми, до 14 лет им билет не нужен. В одной палатке смогут проживать до четырех человек включительно.

На фестиваль не стоит привозить с собой продукты и воду: на территории организуют питание по доступным ценам. Здесь будет большой фуд-корт с различными блюдами, где каждый сможет выбрать себе питание по душе: от хот-дога до ресторанной еды. И никто не останется голодным. Питьевую воду в любом количестве предоставят бесплатно. Узнать о правилах посещения фестиваля можно здесь.

Для удобства гостей организуют также пункт оказания медицинской помощи, будут дежурить скорые и работать аптека.

ЧЕМ ЕЩЕ ЗАНЯТЬСЯ ПОМИМО КОНЦЕРТОВ: ЭКСКУРСИИ, ТУСОВКИ И ДАЖЕ СВАДЬБЫ

Группа «Слот». Фото: Пресс-служба «Музыкальный фестиваль «Ветер Сибири»

Тусовщики смогут все вечера отрываться в ночном клубе до самого утра.

Для молодоженов организуют выездной загс.

А если гостям города захочется побольше узнать о Новосибирске и области, то можно взять однодневную экскурсию по самым живописным и интересным местам региона.

Организаторы пока не раскрывают всех секретов того, что приготовлено для участников фестиваля, но одно известно совершенно точно: эти три дня августа запомнятся всем надолго!

КАК ПОПАСТЬ НА РОК-ФЕСТИВАЛЬ

Владимир Кузьмин. Фото: Пресс-служба «Музыкальный фестиваль «Ветер Сибири»

Чтобы застолбить за собой место, стоит заранее приобрести билеты, они действуют все три дня.

Цены весьма демократичны: фан-зона - от 4200 рублей, трибуна - от 4200 рублей, ВИП-билет - от 18 000 рублей.

По билету можно покидать территорию и возвращаться, когда захотите. Билет гарантирует доступ сразу ко всем мероприятиям рок-фестиваля.

Выбирайте подходящий билет и не забудьте забронировать палаточное место, парковку или решить вопрос с трансфером на фестиваль из своего города - все это можно организовать на сайте.

Рок-фестиваль «Ветер Сибири - 2023»: ст. Мочище, ул. Авиаторов, 2

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