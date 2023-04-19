Раскрыли карты: какие сериалы Dомашнего больше всего нравятся зрительницам

Генеральный директор телеканала Dомашний Марина Хрипунова. Фото: Предоставлено пресс-службой телеканала Dомашний

Сегодня Dомашний входит в четверку самых популярных каналов по женской аудитории. Зрители любят его за романтичность, доброту, возможность отвлечься от проблем, оригинальный и регулярно обновляющийся контент и, конечно, за яркие премьеры. О стратегии развития канала, которая привела к закономерному успеху, а также о будущих проектах рассказывает генеральный директор Марина Хрипунова.

- Недавно в СМИ прошла информация, что ваш канал увеличил темпы производства сериалов в 40 раз. Расскажите, каким образом вам это удалось и к каким результатам привело.

- Много лет Dомашний повторял в эфире сериальные проекты больших каналов - Первого и «России», но постепенно стал отказываться от закупок и заменять их проектами собственного производства. В 2016 году у нас было всего четыре собственных сериала в год, а в 2023-м их будет уже 110. Получается, за последние 6 лет собственное производство канала выросло в 40 раз. Сейчас проекты собственного производства занимают уже 80% эфира, а остальные 20% - это закупка, в основном турецкие сериалы.

Почему мы пришли к такому решению? Когда мы производим самостоятельно, можем позволить себе делать истории с более молодыми героинями, с лихо закрученными сюжетами - «горячую мелодраму». И как показали события последних лет, это отличная стратегия. К нам пришли новые зрительницы, рейтинги канала выросли, и за 6 лет мы перепрыгнули с девятого места на четвертое среди всех каналов по женской аудитории.

- Что вы хотите донести до зрителей?

- Мы поняли, что нашим зрительницам очень нравятся сериалы, где главная героиня в начале истории сильно пострадала от людей или обстоятельств, а потом обязательно нашла свое счастье. Конечно, в наших мелодрамах есть место зависти и ревности, злорадству и любопытству - настоящим, живым чувствам. Это наша сущность, и мы ее не стесняемся. Конец сериала может быть неожиданным, но всегда хорошим.

Анастасия Безбородова и Никита Бурячек в проекте «Ателье счастья» в рамках линейки премьер «Сказочные мелодрамы». Фото: Предоставлено пресс-службой телеканала Dомашний

- Какие новинки ждут зрителей Dомашнего?

- Всю весну - февраль, март, апрель - и всю осень - сентябрь, октябрь, ноябрь - каждый день в вечернем прайме новые четырехсерийные проекты собственного производства, которые мы объединили в линейку «Сказочные мелодрамы». Каждый будний день за четыре серии рассказывается новая история. Для нас важно, чтобы у зрителя было определенное ощущение и ожидание, что именно он увидит в эфире: включаете канал в 19.00 - попадаете на новую мелодраму.

- А будут ли премьеры турецких сериалов в этом году?

- Да, безусловно! Уже 15 апреля в эфир выйдет новая история, которую мы назвали «Истерзанная». Этот сериал показал очень высокие рейтинги в Турции и на сегодняшний день является одним из самых продаваемых турецких проектов. Зрителей цепляют жизненный сценарий и поднятая глубокая социальная проблема домашнего насилия, ведь это больная тема для женщин из многих стран: никто не знает, что происходит за стенами дома, как мужья обращаются со своими женами и сколько женщинам приходится терпеть и смиряться с безнаказанностью мужей.

Мехмет Али Нуроглу и Ирем Хелваджиоглу в сериале «Истерзанная». Фото: Предоставлено пресс-службой телеканала Dомашний

- Ваш канал начал показывать турецкие сериалы одним из первых. Как вы выбираете проекты?

- Если говорить в общем, история должна быть понятной, героиня - борцом, финал - счастливым, не открытым. Это простые слагаемые успеха. И всегда важно отделять личные предпочтения от зрительских вкусов, ориентироваться на запросы большинства зрителей.

- Что вы могли бы пожелать нашим читателям?

- Хочется, чтобы наши телезрители и ваши читатели всегда верили в лучшее и делали свою жизнь чуть радостнее с помощью нашего Dомашнего.