Что произошло в Новосибирске в ночь на 18 декабря 2022 года: последние новости

В Новосибирске передали в суд дело о похищении таксиста в багажнике. Фото: предоставлено героем материала

Зять погибшего на озере Чаны рыбака просит сменить уголовную статью водителю, который наехал на их палатку. Напомним, ЧП произошло 11 декабря: омичи приехали в Новосибирскую область порыбачить. Трагедия случилась, когда рыбаки зашли в палатку погреться. В этот момент на нее наехал тот самый внедорожник. Один из мужчин скончался на месте, а второй — его зять Максим — чудом выжил и попал в больницу. Водителю «Тойоты Раф 4» сейчас вменяют причинение смерти по неосторожности по статье 109 УК РФ. Родные погибшего возмущены. В зависимости от квалификации отличается и наказание за преступление. Если речь будет идти о нарушении ПДД с гибелью человека, то пьяному водителю грозит до 12 лет колонии. Если о причинении смерти по неосторожности, то — до двух лет, а несудимый ранее человек и вовсе получит условный срок.

В Сибири преступников будут вычислять искусственный интеллект и квадрокоптеры. Глава транспортной полиции РФ рассказал, как это будет работать. По его словам, подобная система сможет вычислять преступники по фотографии. Создана она была в столице, но теперь внедрять ее планируют и в регионах. В том числе — в Сибири. Но пока что стоит задача совместить новую программу с системой «Безопасный город», которая действует в Новосибирске. Иначе говоря, нужно подружить два искусственных интеллекта, чтобы работали, как напарники.

В Новосибирске следователи начали проверку после того, как 37-летний Евгений Емельянов упал в яму с кипятком на улице Тульской и обварился заживо. Мужчину считали пропавшим с 6 декабря: он отправился в магазин за продуктами и выгулять собаку, но домой уже не вернулся. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что из магазина новосибирец свернул на улицу Тульскую, где есть переход через яму с кипятком по самодельному мостику. Там вскоре и нашли его тело.

В Новосибирске передали в суд дело о похищении таксиста в багажнике. Произошла история еще в феврале: двое парней вызвали через мобильное приложение такси. Надев медицинские маски, они сели в приехавшую машину и через некоторое время попросили водителя остановить машину у одного из домов по улице Бурденко. Мужчины напали на таксиста, связали его руки и голову скотчем и пересадили на водительское сиденье. Приехав в безлюдное место, где у них заранее стояла другая машина, они вытащили водителя их его авто и, связав ему еще и ноги, засунули в багажник своей машины. Но водитель смог освободиться от клейкой ленты, открыл багажник и выпрыгнул из машины на ходу.

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