В Сибири преступников будут вычислять искусственный интеллект и квадрокоптеры

Беспилотники помогут полиции задерживать нарушителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирск приехал начальник Главного управления на транспорте МВД России. Олег Калинкин представил сотрудникам нового командира, который будет отвечать за работу в Сибири. Это Игорь Бояринов – до недавнего времени сотрудник дальневосточного транспортного управления, а теперь – глава сибирского.

Офицеры – и глава всей структуры, и новый начальник окружного управления – рассказали журналистам, как в помощь полиции приходят дроны и искусственный интеллект.

- До этого я возглавлял самое крупное управление на транспорте - по Центральному федеральному округу. Мной вместе с Правительством Москвы была создана система, которая позволяет по фотографии задерживать преступника. Такие системы мы и дальше будем развивать. Есть договоренность с руководством РЖД - будем создавать подразделения информационного взаимодействия. Такое подразделения уже создано у нас в Центральном федеральном округе. Сейчас такие же подразделения будут созданы в Южном, Северо-западном, Уральском и Приволжском федеральном округах, - сказал Олег Калинкин.

В Сибири, по его словам, полиция тоже намерена открыть такое подразделение. Но пока – задача совместить новую программу с системой «Безопасный город», которая действует в Новосибирске. Иначе говоря, нужно подружить два искусственных интеллекта, чтобы работали, как напарники.

Много работы у транспортной полиции – по наркотикам. Современные преступники не возят порошок в чемодане, а отправляют посылками, или потаенным багажом.

- Нами контролируются определенные почтовые отправления, по международным почтовым отправлениям работаем. Помогают коллеги с таможни, - сказал генерал Калинкин. – Здесь, в Новосибирске в этом году было два гражданина задержано, которые организовали нарколабораторию, около 40 килограммов прекурсоров, наркотиков произвели. У нас не самоцель - задержать больного человека, который употребляет, а самоцель - выявить тех, кто распространяет, производит, завозит на территорию Российской Федерации.

Новый глава Сибирского управления – с хорошим опытом антибраконьерской работы. Прежняя служба на Дальнем Востоке – хороший опыт в этом плане.

- Опыт есть. Отработаны алгоритмы, методика и тактика работы. Работали достаточно удачно. Да и здесь работа эта идет. Буквально позавчера у нас была регистрация - с помощью технических средств задержан браконьер, у которого изъято более тысячи особей рыбы ценных пород. В том числе - рыба язь, изъято 495 голов, - привел пример Игорь Бояринов. - Сейчас развитие получает использование беспилотных летательных аппаратов. В рамках гособоронзаказа ведутся разработки. В том числе - и для органов внутренних дел.

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