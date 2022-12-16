«Двери поцарапали, ножку сломали, мне хотелось плакать»: три вопиющие истории новосибирцев, которым не повезло с грузчиками

Одни грузчики неаккуратно выполняли свою работу, другие даже не могли подступиться к мебели. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В интернете можно найти массу объявлений, в которых новосибирцам предлагают воспользоваться услугами грузчиков. За фиксированную сумму компании обещают быстро доставить вещи до нужного места в целости и сохранности. Однако за этим идеальным описанием скрываются тысячи разочарованных и обманутых людей. Зачастую бывает так – грузчики занимаются не развозом, а разводом. КП-Новосибирск нашла несколько таких историй на «Флампе».

«СВАЛИЛИ ВСЕ В ОДНУ КУЧУ, ЛИШЬ БЫ ПОСКОРЕЕ УЕХАТЬ»

Жительница Новосибирска заказала грузчиков, поскольку ей нужно было переехать на новую квартиру. По ее словам, вместо двух крепких мужчин от компании приехали какие-то «доходяги».

На этом сюрпризы не закончились.

− Как подступаться к некоторым вещам даже не знали, бедолаги. По приезде на место мебель сгружали неаккуратно, отломили руль у детского автомобиля, и, как потом выяснилось, сломана ламель у икеевской кровати. Свалили все в одну кучу, лишь бы поскорее уехать, − пожаловалась женщина.

А еще грузчики сначала назвали одну сумму за свою работу, а потом – совершенно другую. Данная ситуация сильно огорчила сибирячку, но деваться было некуда – отложить переезд она уже не могла.

«ПОБОЯЛАСЬ СПОРИТЬ С ДВУМЯ КРЕПКИМИ ПАРНЯМИ»

«Обманули дурака на четыре кулака» − именно с этих слов начинается отзыв еще одной местной жительницы по имени Надежда. Она наняла грузчиков из той же компании по перевозкам, что и предыдущая героиня. Единственное, ей повезло – к ней приехали крепкие мужчины.

Изначально женщине озвучили сумму 3 тысячи 150 рублей. Это вполне устроило Надежду.

− В итоге стоимость поездки вышла ровно в два раза больше, по времени не уложились всего на 25 минут. Не стала спорить с двумя крепкими парнями, побоялась, − написала жительница Новосибирска.

Ответ компании не заставил себя должно ждать. Они отметили, что 25 минут – это половина от почасового тарифа, и попросили связаться со своими представителями для решения проблемы.

«ДВЕРИ ПОЦАРАПАЛИ, НОЖКУ ХОЛОДИЛЬНИКА СЛОМАЛИ»

Сибирячка по имени Елена заказала грузчиков и отдельную машину. Ей нужно было перевезти холодильник высотой под два метра и тяжелый диван. По телефону она указала, что с работой могут справиться только крепкие ребята.

− Но вместо профессиональных грузчиков приехали студенты. Ребята, конечно, старались, но данный объем работы не для них. Диван неподъемный, двери в квартире поцарапали, пока его в проход пытались пропихнуть. Опыта нет − как и под каким углом его лучше вынести, как в лифт загружаться. Холодильник по полу тащили, ножку сломали − мне хотелось плакать, − поделилась своей историей Елена.

Но больше всего женщину шокировал водитель. С ее слов, мужчина плохо выполнял свои обязанности – нехотя помогал рабочим загрузить вещи в машину, не знал дороги и ехал очень неаккуратно, не думая о сохранности груза.

«Вишенкой на торте» стала озвученная за услуги водителя сумма – 3600 вместо оговоренных 2800.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

КП-Новосибирск связалась с юристом Константином Зиновьевым и узнала – как обезопасить себя от таких горе-грузчиков.

− В данном случае лучший вариант – это подписывать договор, в котором будут прописаны все условия. Ведь то, что мы говорим на словах – это потом не получится приобщить к делу и что-либо доказать. Если условия договора не будут выполнены как положено, можно смело обращаться в суд, − отметил в разговоре с КП-Новосибирск эксперт. – В договоре можно указать, что будет в том случае, если грузчики повредят часть имущества. В противном случае что мы будем рассказывать в суде? Что один человек сказал другому человеку и так далее…

Юрист добавил, что стоимость работы тоже нужно обязательно прописывать в договоре. Тогда никаких неприятных сюрпризов в конце не будет.

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