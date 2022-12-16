Что произошло в Новосибирске в ночь на 16 декабря 2022 года: последние новости

В аэропорту «Толмачево» загорелся самолет АН-12. ЧП произошло днем 15 декабря. Известно, что воздушное судно грузовое, принадлежит иркусткой транспортной компании и не совершает регулярные перелеты.

Руководитель программы «Учитель для России» заявила о психических нарушениях у педагога, устроившего пьяную вписку с детьми и вейпами. Напомнимим, вечеринка окончилась тем, что одна из школьниц оказалась с отравлением в больнице. А на учителя, двух 17-летних школьников и их родителей составили административные протоколы. Учителя оштрафовали на 1,5 тысячи рублей, и он уехал в Москву.

Выпускники новосибирского вуза изобрели тонкие перчатки с подогревом, которые сохраняют тепло даже в самые суровые морозы. Молодым ученым Елене Скулиной и Николаю Махову всего по 26 лет, а в их разработку уже вкладываются крупные компании. Изобретатели рассказали, что планируют выводить свои перчатки на большой рынок.

Родителей просят приходить в масках на новогодние утренники в детские сады. Частичный масочный режим вводят из-за гриппа и ОРВИ.

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