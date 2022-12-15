«Администратор была без реакции»: новосибирская пенсионерка поскользнулась в частной клинике и ударилась головой

Женщине 71 год. Фото: предоставлено Екатериной

Новосибирская пенсионерка поскользнулась на половой тряпке и ударилась головой. Инцидент произошел 8 декабря в одной из городских частных клиник. Туда 71-летняя Нина Павловна Юрк вместе с внучкой приехала на послеоперационное обследование.

- Бабушке три месяца назад делали коронарное шунтирование. Операция очень сложная, даже на боку спать нельзя - только на спине. Все осложняет сахарный диабет, из-за него раны заживают долго, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина, внучка Нины Павловны. - Мы приехали в частную клинику на УЗИ, чтобы проверить, все ли хорошо.

На входе в помещение есть две ступеньки вниз. Пенсионерка решила вытереть ноги о тряпку, лежащую у входа. В этот момент и поскользнулась, упав на кафельный пол.

- Это было даже какое-то старое сухое полотенце, а не тряпка. Жалко, я не успела ее сфотографировать. Я и другая пациентка кинулись поднимать бабушку, а у администратора, сидевшей недалеко от нас, - никакой реакции не было, - описывает ситуацию девушка. - Я к ней обратилась, спросила, что это за безобразие. Бабушке даже шаг лишний нельзя сделать, а тут упала.

Только на приеме у врача Екатерина заметила, что у Нины Павловны покраснел глаз.

Произошло кровоизлияние в глаз. Фото: предоставлено Екатериной

- Бабушка ударилась затылком. Пожаловалась: болят голова и рука. Уже после приема я попросила у администратора помощи. Мне сказали, что никого нет. Я попросила связаться со мной кого-то из врачей. Позже к нам подошла женщина, осмотрела бабушку в коридоре и сказала: «Нужно к офтальмологу и капельки покапать», - продолжает Екатерина. - У нас был назначен прием у кардиолога в другой клинике, и мы поехали туда. Позже мне позвонили из клиники, где мы делали УЗИ, и предложили приехать к офтальмологу, но я сказала, что сейчас не можем.

Как говорит Екатерина, Нине Павловне предстоит теперь еще одно обследование, чтобы проверить, не разошлись ли швы после операции, сделать МРТ.

- Мне еще раз перезвонили из больницы, я сказала, что офтальмолог нам не нужен - требуется комплексное обследование. Нас пригласили к терапевту к 14.00, но у бабушки уже не было сил, поднялось давление. Мы не поехали, а больше с нами не связывались, - говорит внучка Нины Петровны.

Екатерина планирует написать жалобу в Росздравнадзор, чтобы проверили соблюдение в клинике техники безопасности. Также девушка оставила отзыв на Flamp, чтобы руководство отреагировало на инцидент.

- Мне не нужны деньги. Меня это возмутило по-человечески. Ну почему администратор сразу к нам не подошла? - недоумевает Екатерина.

ДРУГАЯ СТОРОНА

Клиника дала Екатерине обратную связь.

- При просмотре камер видеонаблюдения, которые находятся в холле медицинского центра, нам удалось выяснить следующее: в момент падения администратор была занята другим пациентом. Но как только она освободилась и поняла, что произошло, задала вопрос: «С бабушкой все в порядке?», - пишут сотрудники медицинского центра. - Да, действительно, уже после прохождения УЗИ вы обратили внимание администратора на то, что у бабушки покраснел глаз, в свою очередь администратор незамедлительно пригласила медицинскую сестру для осмотра пациента. После чего вам сразу же предложили пройти к врачу-офтальмологу, для того чтобы врач узкой специальности мог осмотреть пациента и при необходимости дать свои рекомендации. Да, действительно, врач-офтальмолог принимал в тот день с 10.00, именно по этой причине вам предложили немного подождать (ориентировочное время ожидания составило бы 20 - 30 минут), но вы отказались и ушли.

Сотрудники клиники отметили, что они довели информацию до руководства. Как они отмечают, Екатерине предложили приехать с бабушкой в клинику на прием:

- Вам перезвонили из отдела контроля качества, еще раз предложили подойти к врачу-офтальмологу и показать бабушку, на что снова получили отказ. Через некоторое время вы перезвонили сами и потребовали прием офтальмолога, рентген, прием хирурга и оплатить глазные капли. После обсуждения ситуации с главным врачом было принято решение в первую очередь пригласить вашу бабушку на осмотр к врачу общей практики, то есть к терапевту, для осмотра и диагностики общего состояния, после чего было бы понятно, что и в какой последовательности бабушке необходимо пройти и связано ли это с падением. Врач-терапевт в этот день принимал с 14.00. Мы вновь созвонились с вами и предложили подъехать к нам в центр в этот же день, на что снова услышали отказ, так как у вас работа. Мы вновь предложили вам альтернативу и пригласили подъехать на следующий день - и снова отказ со ссылкой на учебу.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Корреспондент КП-Новосибирск попросила комментарий у юриста Константина Зиновьева. Он объяснил, что может сделать пенсионерка.

- Пенсионерка может предъявить иск больнице о причинении вреда здоровью. Может попросить компенсировать ей моральный вред и возместить расходы, которые будут связаны с лечением и реабилитацией. А дальше все будет зависеть от суда. Суд должен будет установить причинно-следственную связь между падением бабушки и действиями или бездействием клиники, - прокомментировал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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