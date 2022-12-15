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Общество15 декабря 2022 0:00

Что произошло в Новосибирске в ночь на 15 декабря 2022 года: последние новости

В Новосибирске спустя 35 лет судят убийцу беременной девушки, который нанес ей 130 ножевых ранений
Надежда РЫЖКИНА
Сообщаем последние новости Новосибирска на 15 декабря.

Сообщаем последние новости Новосибирска на 15 декабря.

Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске начался процесс по делу об убийстве 35-летней давности. В 1987 году это преступление шокировало город, на улице Почтовый лог, у частного дома нашли зверски убитую 25-летнюю Валю Бакулину. Изверг, нанесший 130 ножевых ранений, только спустя больше, чем три десятилетия оказался за решеткой.

Уже больше 20 лет три семьи старожил в Советском районе украшают не только свои дома, но и всю улицу Закарпатскую. Ёлки из дома выставляют на улицу, обвешивают огоньками деревья и создают настроение для всех жителей Шлюза.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить массовое отключение тепла у жителей Искитима. Напомним, еще 10 декабря 17 тысяч жителей города остались без отопления из-за коммунальной аварии.

В Новосибирск пришла очередная волна похолодания. Синоптики рассказали, что в ночь на 15 декабря наступят сильные морозы до -38 градусов.

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