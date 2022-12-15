Что произошло в Новосибирске в ночь на 15 декабря 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости Новосибирска на 15 декабря. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске начался процесс по делу об убийстве 35-летней давности. В 1987 году это преступление шокировало город, на улице Почтовый лог, у частного дома нашли зверски убитую 25-летнюю Валю Бакулину. Изверг, нанесший 130 ножевых ранений, только спустя больше, чем три десятилетия оказался за решеткой.

Уже больше 20 лет три семьи старожил в Советском районе украшают не только свои дома, но и всю улицу Закарпатскую. Ёлки из дома выставляют на улицу, обвешивают огоньками деревья и создают настроение для всех жителей Шлюза.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить массовое отключение тепла у жителей Искитима. Напомним, еще 10 декабря 17 тысяч жителей города остались без отопления из-за коммунальной аварии.

В Новосибирск пришла очередная волна похолодания. Синоптики рассказали, что в ночь на 15 декабря наступят сильные морозы до -38 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер