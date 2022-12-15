Новосибирская аптечная сеть: Наша задача - сформировать лекарственную безопасность на территории города

Фото: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

В этом году муниципальным аптекам исполнилось 16 лет. Филиалы Муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» (МП «НАС») расположены во всех районах города в шаговой доступности.

По данным всероссийского рейтинга маркетингового агентства DSM Group, МП «НАС» входит в топ-100 аптечных сетей России. В 2021 году аптечная сеть заняла 56-е место, а в 2022-м поднялась до 49-го.

МП «НАС» ежегодно расширяет свою сеть и открывает новые аптеки не только в Новосибирске: в марте этого года по просьбам жителей аптечный пункт открыли в Бердске, а в ноябре - по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 238. На следующий год запланировано открытие аптечных пунктов в других удаленных местах.

В сети 12 аптек формата «Филиал социальных цен». Особенность данного проекта, в отличие от аптек-дискаунтеров: нет ограничений ассортимента, он аналогичен базовой аптеке.

Собственное изготовление в производственных аптеках МП «НАС» также помогает снижению цен на препараты. В Новосибирской аптечной сети подобные аптеки работают в пяти разных районах нашего города. За 10 месяцев 2022 года в этих аптеках было изготовлено более 180 тысяч единиц продукции, которая реализовывалась в Новосибирской аптечной сети.

Фото: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

По картам «Ветеран», «Социальная», «Муниципальная дисконтная карта» и «Пенсионная» продукцию в аптеке можно купить со скидками.

В пандемию коронавируса и период проведения специальной военной операции Новосибирской аптечной сетью не допускались случаи необоснованного повышения цен даже в период ажиотажного спроса и дефицита.

В муниципальных аптеках хранится запас необходимых лекарственных средств на случай чрезвычайных ситуаций на территории города - они закупаются за счет собственных средств предприятия.

Ключевая задача муниципальной аптечной сети - формирование реальной лекарственной безопасности на территории Новосибирска. Это значит, что МП «НАС» полностью готово своевременно, качественно, доступно и профессионально обеспечивать жителей города лекарственными препаратами и средствами для сохранения здоровья. Причем муниципальные аптеки работают полностью за свой счет, не получая от муниципалитета никакого финансирования.