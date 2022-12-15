В аэропорту «Толмачево» загорелся АН-12: что известно о ЧП на данный момент

Самолет находится в "Толмачево". Фото: t.me/vm_sut

В аэропорту «Толмачево» загорелся самолет АН-12. ЧП произошло днем 15 декабря. Известно, что воздушное судно грузовое, принадлежит иркусткой транспортной компании и не совершает регулярные перелеты.

- Сегодня в 12.57 самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту «Толмачево». Во время руления на стоянку наблюдалось горение в правой части крыла в районе 4 двигателя. Пострадавших нет, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта «Толмачево».

Пожар удалось оперативно потушить на месте.

В соцсетях специалисты аэророрта анонимно рассказали подробности, что произошло:

- В полете был отказ, зафлюгировали. Через несколько минут загорелся. Хорошо, что был недалеко от «Толмачево». Самолет развернулся и сел, - пишет один из специалистов.

КП-Новосибирск обратились за комментарием к пресс-секретарю Восточного МСУТ СК России. Известно, что проводится проверка по статье Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.

- Около 13 часов по местному времени в международном аэропорту Толмачево в г. Новосибирске воздушное судно Ан-12 (рейс Иркутск-Уфа) совершило экстренную посадку по причине отказа 4 двигателя. После приземления самолёта произошло возгорание двигателя. На борту самолета находилось 10 членов экипажа, пассажиров нет, - сообщили в региональном ведомстве.

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