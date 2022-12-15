В регионе подводят итоги капремонта школ в рамках реализации народной программы «Единой России»

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Три образовательных учреждения находятся в Новосибирске, остальные - в районах области. К началу учебного года после завершения строительных работ были открыты девять школ. Еще в 16 ремонт начат в 2022 году и будет завершен в 2023 - средства в полном объеме заложены в бюджете.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

- Подводя итоги реализации народной программы «Единой России» в Новосибирской области можно отметить, что наибольшие успехи были достигнуты в рамках программы капремонта учреждений образования. Больше двух десятков новосибирских школ попали в программу. Особенно это важно для учреждений в сельской местности, где здания зачастую построены больше полувека назад. Все этапы работ под контролем - за каждым объектом закреплен депутат от партии. К созданию проектов обновления образовательных учреждений, контролю за работами и приемке школ также привлечены педагоги, родители и сами школьники. Благодаря этой масштабной программе модернизации мы получаем не только обновленные, а в некоторых случаях и практически новые школы, но и современное оборудование. С уверенностью можно сказать, что сегодня создаются все условия для качественного обучения и воспитания наших детей, - отметила координатор партийного проекта «Новая школа» в Новосибирской области, директор МБОУ «Лицей №159» Новосибирска Татьяна Горбачева.

На 2024-2025 год в программу модернизации должны попасть порядка 100 школ региона, заявки в Минпросвещение направлены, проектная документация подготовлена.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России». Ее реализацию закрепили в народной программе партии. «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,3 тысяч школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ - от проекта до приемки - контролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. «Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год предусмотрено 66,5 млрд рублей.