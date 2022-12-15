Повестка дня двадцать второй сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

1. О бюджете города Новосибирска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (второе чтение)

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 246 «О бюджете города Новосибирска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (первое чтение)

3. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Новосибирске, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750 (первое чтение)

4. О внесении изменений в таблицу пункта 3.1 Положения о земельном налоге на территории города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 105 (первое чтение)

5. О внесении изменений в Положение о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (первое чтение)

6. О внесении изменений в Порядок определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, установленный решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2015 № 26 (первое чтение)

7. О внесении изменений в абзацы второй, четвертый пункта 2.2 Порядка определения размера арендной платы при передаче в аренду нежилых помещений, зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, без проведения торгов, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2011 № 375 (первое чтение)

8. Об установлении в 2022 году льготной арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска (первое чтение)

9. Об установлении в 2022, 2023 годах льготных условий использования имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска (первое чтение)

10. О награждении Почетной грамотой города Новосибирска

11. О внесении изменений в таблицу 1 приложения к решению Совета депутатов города Новосибирска от 30.06.2021 № 175 «О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы»

12. О внесении изменений в отдельные решения Совета депутатов города Новосибирска

13. Об утверждении ликвидационного баланса Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

14. О плане работы Совета депутатов города Новосибирска на 2023 год

15. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев