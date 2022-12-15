На учителя и двух школьников полиция завела дело после пьяной вписки с вейпами под Новосибирском

На учителя и двух школьников полиция завело дело после пьяной вписки с вейпами под Новосибирском . Фото: соцсети.

В полиции прокомментировали скандальную вечеринку, которую устроил 25-летний учитель в Черепаново. Он позвал к себе домой толпу учеников, чтобы отметить увольнение. Вместо культурного чаепития с детьми педагог устроил настоящую вписку – с вейпами, алкоголем и презервативами. В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что грозит учителю за недетское веселье.

– На гражданина 1997 года рождения составили административный протокол по части 1 статьи 6.10 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ», – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе полиции.

Протокол предусматривает штрафы от полутора тысяч до 3 тысяч рублей.

Протоколы составили и на двух школьников 2005 года рождения за потребление алкоголя в местах, запрещенных законом. За это подросткам светит штраф до 1,5 тысяч рублей.

Накажут и родителей ребят, оторвавшихся на вписке. Так, к административной ответственности привлекли двух взрослых за то, что их отпрыски напились. Родителям придется заплатить за это штраф в размере 2 тысячи рублей.

В ГУ МВД по НСО пояснили, что материалы по случившемуся направили в комиссию ПДН Черепановского района.

– Там примут решение о привлечении к административной ответственности, – пояснили КП-Новосибирск в полиции.

Напомним, вечеринку учитель закатил после увольнения. Пригласил к себе ребят от 13 до 17. Когда все собрались, раздал детям вейпы, презервативы, начал разговоры о сексе. А еще купил ребятам алкоголь. Некоторым школьникам не понравилось, они ушли. А многие напротив остались и оторвались на полную. Одной девочке даже стало плохо. Она перебрала с алкоголем и попала в больницу с отравлением. Сам учитель не видит ничего критичного в случившемся. Ведь главное, по его мнению, «что никто из ребят не умер от передоза».

Вечеринкой, которую закатил учитель, уже заинтересовался глава СКР Бастрыкин.

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