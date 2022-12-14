Ольга Незамаева: Город должен быть доступен каждому в плане досуга, образования и свободы полной самореализации

Ольга Борисовна Незамаева, начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска. Фото: Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска

В Новосибирске живут 1 620 000 человек, из них 101 785 человек - люди с инвалидностью, в том числе 6305 детей. Фактически каждый 16-й житель Новосибирска имеет инвалидность. Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска оказывает людям с инвалидностью многовекторный комплекс услуг. Обратиться за ними можно в филиалы Городского комплексного центра социального обслуживания. Об этом в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала начальник департамента по социальной политике Ольга Незамаева.

По ее словам, организована реабилитация маломобильных пожилых на дому с выездом бригады для реабилитации, массажа, занятий ЛФК. Департамент организовал службу сиделок, школы ухода, пункты проката технических средств реабилитации в рамках пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и маломобильными гражданами.

- Основной курс реабилитации, конечно, проводится на базе отделений социальной реабилитации районных филиалов Городского комплексного центра социального обслуживания населения. Для оформления индивидуальной программы предоставления социальных услуг необходимо обратиться в отдел социальной поддержки населения администрации района (округа) по месту жительства, - объяснила Ольга Незамаева.

Подводя итоги декады инвалидов в Новосибирске, начальник департамента по социальной политике отметила, что город должен быть доступен каждому в плане досуга, образования и свободы полной самореализации.

- При этом люди с инвалидностью за рулем автомобиля, артисты, врачи, научные деятели не должны никого удивлять. Нам нужны общие для всех людей события вне зависимости от любых ограничений. И Декада человека с инвалидностью - 2022 в Новосибирске прошла именно под этим знаком. Вместе состязались в спорте, выступали на творческих площадках, проводили время как люди с инвалидностью, так и другие горожане, дети. В грядущем году подобные мероприятия 100 процентов выйдут за границы первых 10 дней декабря. В этот период в городе уже прошло более 300 мероприятий во всех районах города, - добавила Ольга Незамаева.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»