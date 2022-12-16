Газпромбанк и Кузбасс планируют сотрудничать в проектах магистральной инфраструктуры

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Делегация Газпромбанка во главе с первым вице-президентом Романом Пановым посетила Кемеровскую область, где провела рабочую встречу с представителями правительства во главе с губернатором региона Сергеем Цивилевым, по итогам которой было подписано соглашение о сотрудничестве, сообщает банк.

Стороны также договорились о создании рабочей группы, чтобы в кратчайшие сроки рассмотреть предложения Газпромбанка по развитию курортов Шерегеша и Междуреченска, а также других проектов. Участники рабочей группы проработают возможность участия банка в развитии магистральной инфраструктуры, в строительстве аэропорта в Шерегеше, а также связывающей дорожной инфраструктуры в регионе.

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

- Будут обсуждаться предложения по развитию СТК «Шерегеш». Сейчас туда зашли крупнейшие компании, которые строят гостиницы, трассы, подъемники и дополнительно к этому - международный аэропорт в 7 километрах от горы Зеленой. Главная задача - совместными решениями развивать социальную и туристическую инфраструктуру, в том числе Шерегеш, - подчеркнул Сергей Цивилев.

- Газпромбанк присутствует во всех отраслях деятельности экономики области и как финансовый партнер целого ряда инвесторов, безусловно, рассматривает участие в реализации инвестпроектов Кузбасса, - отметил вице-президент Газпромбанка Роман Панов.

В рамках подписанного соглашения банк будет участвовать в решении приоритетных задач социально-экономического развития Кемеровской области и укреплении его экономического и промышленного потенциала. Среди приоритетных направлений взаимодействия реализация инвестиционных программ и проектов, в том числе на принципах государственно-частного партнерства. Банк будет оказывать поддержку в возведении образовательных учреждений, в развитии спортивно-туристических комплексов, а также сотрудничать с регионом для обеспечения населения и субъектов предпринимательства современной инфраструктурой и широким спектром качественных банковских услуг.

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В ходе совещания стороны также обсудили возможности применения банковского сопровождения для обеспечения целевого расходования средств в рамках реализации государственных контрактов и выразили намерение совместно развивать систему закупочных процедур для нужд Кузбасса с использованием Электронной торговой площадки Газпромбанка (ООО «ЭТП ГПБ»).

- Кемеровская область является одним из ключевых регионов страны с высоким экономическим потенциалом. Совместно с правительством области мы сегодня подписали соглашение о сотрудничестве, сделав еще один шаг на пути внедрения современных банковских технологий и инструментов прежде всего при создании современной социальной инфраструктуры Кузбасса. Газпромбанк нацелен на многолетнее взаимовыгодное сотрудничество и готов делиться компетенциями, технологиями и опытом для успешной реализации значимых региональных проектов, - подчеркнул Роман Панов.