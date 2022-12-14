Квартал «Цветной бульвар» демонстрирует высокие темпы строительства

Работы на стройплощадке идут полным ходом. За шесть месяцев возведен каркас первого дома и идет подготовка к внутренним отделочным работам. Фото: Строительная компания «Акация»

В настоящее время строительство идет быстрыми темпами. Сейчас возведен каркас первого дома и идет подготовка к внутренним отделочным работам.

Строительная компания «Акация» известна высокими темпами строительства. В 2020 году «Акация на Красногорской» стала «самой быстрой» по срокам возведения новостройкой. От получения первого разрешения на строительство до получения разрешения на ввод прошло 300 дней.

«Цветной бульвар» - проект строительной компании «Акация». Квартал расположен в Кировском районе, в 10-минутах езды от семейно-торгового центра «МЕГА».

В настоящее время первом доме квартала «Цветной бульвар» смонтированы вентиляторы и дефлекторы на кровле, клапаны противодымной вентиляции. Выполнены работы по бетонированию полов в индивидуальных тепловых пунктах. Фото: Строительная компания «Акация»

В квартале «Цветной бульвар» будет комфортно семьям с детьми. Детский сад и школа рядом с домом - желание любых родителей. Новоселам будет из чего выбрать. Пять детских садов, семь школ, сибирская гимназия №7, а также две школы искусств - все эти образовательные учреждения расположены в окружении нового квартала. Это удобно как взрослым, так и детям, которым не придется рано вставать и тратить дополнительные силы на дорогу.

Рядом - гипермаркет «Лента», Metro Cash & Carry, Rich Family, а также торговые сети «Пятерочка», «Ярче!» и «Мария-Ра», поэтому не придется тратить много времени на семейный шоппинг. Фото: Строительная компания «Акация»

Квартал «Цветной бульвар» имеет удобный выезд на главные магистрали левобережья - ул. Сибиряков-Гвардейцев и ул. Петухова. В пешей доступности - остановки «Индустриальная» и «Бульвар», от которых в разные направления Новосибирска ходит 12 маршрутов общественного транспорта.

Неоспоримое достоинство квартала «Цветной бульвар» - окружение зеленых зон. В любое время года здесь можно отлично провести время на природе, не выезжая за город.

В пешей доступности от дома находятся несколько скверов: «Кировский», «ЭЛСИБ», «Рассвет», «Сибирь», «Абникум» и Затулинский парк.

Офис продаж квартир квартала «Цветной бульвар»:

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/1, 2 этаж, офис № 205

тел. +7 (383) 258-77-44

акация54.рф

VK

канал Яндекс-Дзен

Застройщик: ООО СЗ «Вербена». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Банки-партнеры: Банк ВТБ (ПАО); ПАО Сбербанк; АО Альфа-Банк, банк ДОМ.РФ и др.

Реклама. ООО СЗ «Расцветай на Красном». LjN8KZEih